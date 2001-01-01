[聊股沙龙] 沈梓绮：耶伦成加息关键黄金后市还有一跌？黄金1275多单有望解套吗？ [复制链接]

沈梓绮：耶伦成加息关键黄金后市还有一跌？黄金1275多单有望解套吗？



很多投资朋友应该知道，每一个波段行情都伴随着修正阶段（震荡阶段）、低迷阶段及爆发阶段，而往往我们只有在行情处于修正阶段的时候是最合适的进场位置，能够把握更大的利润，而行情的震荡、低迷甚至诱空（多），会导致人的心态出现情绪上的波动及消磨投资者的耐心，从而当出现利润的时候就赶紧走，结果离场后行情进入爆发阶段，没有合理的把握盈利，很是后悔；整体来讲，自身缺乏安全感，对自己的分析能力没有信心及肯定，不敢拿，怕亏损！



沈梓绮建议在自己没有一定分析能力及心态的情况下，找一个靠谱、负责的老师进行指导，起码这个老师能够给你安全感；在有老师的情况下，这个老师没有给你带来安全感，经常套单、抗单及亏损，不能对行情进行合理及科学的分析，没有自己的交易思路及思维，趁早远离，如果你对这样的老师还抱着一丝希望，就是对自己资金的不负责任，因为只要这个老师有一次让你抗单及套单就会出现第二次第三次第四次直到你亏损完为止，大家想想大部分的亏损就是因为亏损不愿意离场扛着，结果越亏越多；一旦套着也许你第一次解出来了，第二次解出来了，你觉得你第三次还能解出来吗？常在河边走哪有不湿鞋的道理谁都懂，知行合一才是王道。



市场资讯解析：



市场普遍认为美联储6月加息基本是定局，而这个利空影响已经计入了当前的黄金价格，自6月7日起，金价连续下挫，把卡塔尔好不容易激发的局势避险情绪又统统赔了回去。那么黄金在6月加息的前提下，还有救么?会不会重演3月份先跌后涨的景象呢?根据小编的分析，黄金走势的反转的关键还在耶伦。



总所周知，在本周四凌晨2:00美联储将公布6月的利率决议及政策声明，随后2：30才是大BOSS登场，我们的美联储女王耶伦又要召开新闻发布会。事实上，决议的结果其实已经不是投资者关注的核心，后面耶伦讲了什么才是重点，毕竟6月加息是“已知”(市场预期加息)，而耶伦可能暗示的下半年加息路径等信息是未知。



首先我们一起围观下耶伦讲话的两种可能：



1.偏鸽派



如果耶伦再次重申将“依据数据”决定加息步伐，在市场上则意味着美联储偏向鸽派。正如3月美联储加息的情景，当时耶伦虽然宣布加息但却表示将考虑美国经济的风险性，态度明显未够到鹰派加息的门槛，所以黄金价格之后大涨近20美元，成功“V”字逆袭。



沈梓绮分析认为：而本次耶伦的态度若有所松动，或者对美国经济不确定性有所担忧，不论其是否维持年内加息两次的计划，都将在短期内打压9月加息概率，黄金价格走势也能趁势上涨，有机会收这段时间的跌幅，不过金价在1296美元仍然会遇到阻力。



至于美国经济的风险和不确定性，当然非特朗普莫属，要知道他当选总统可是美联储政策的一个潜在转折点。特朗普承诺减税和增加基建支出，降低了经济增长对低利率的依赖。再加上一系列外力如**压力、通胀、失业率下降以及对政策本身可能带有副作用的担忧，迫使全球各大央行无法再进一步降低利率。



2.偏鹰派



如果耶伦发表较强硬的言论和偏鹰派态度，对于现在的金价走势是很不利的，黄金很有可能短线跌破1240美元的支撑。不过从当前形势来看，这种情况发生的概率并不大，糟糕的5月非农恐怕让耶伦没底气“撒鹰”了。



黄金行情分析：



本周市场焦点将集中在周四凌晨2点的美联储利率决议。在外界普遍预期美联储将会升息下，投资者需要关注最新的点阵图、经济预测，以及耶伦记者会言论，探寻未来加息的步伐。



周线四阳反攻后首次转阴，配合着冲高回落的收低。主流趋势还是处于上升当中。只是过程相对反复。目前处于上升的回调修正。均线系统已经开始拐头形成支撑向上。日图三阴下挫失守短期多头生命10日线，强势单边行情不破10日线。下破后短线有所转弱。配合三阴K线显示短期空头还有进一步下调。但也只是当作调整。针对1214低点起涨的修正。后市要留意止跌点。目前黄金分割点0.382的支撑与布林道中轨重合支撑在1265.上周触及小有反弹迹象。强势修正的行情。此位应该是一个参照的止跌点。不过考虑到周四的美联储利率决议，可能不会那么早就完成反转。还会反复震荡留一定悬念至数据面。若中轨处1265进一步失守。下一个强支撑点在1246一带。目前大周期看涨，小周期看回调。止跌点要结合短线图下探回升才能完成。及时注意形态的转变。



黄金自1295回落，走出的阶梯下行的趋势，1289,1281,1270每一次突破强支撑都伴随的回踩确认，目前黄金价格交投于1266一线，小时图收线一根带长下引线的阴线，说明下方支撑强劲。技术面布林带三轨趋于平行向下运行，下周下方注意1263一线的支撑，上方注意1272一线的阻力，预计后市区间震荡的概率偏大，目前1263为金价整数走势多空风水岭！若守住1263，金价整体强势将可能继续延续；若金价强势跌破1263。那上月的强势格局将被打破下方门户洞开，综上所述，操作上沈梓绮建议以高空为主，辅以短线多单。上方关注1272压制，下方关注1263支撑。



黄金操作策略



1、反弹1270-1272空，止损1275，目标1266；



2、下方见1258-59做多，止损1254，目标1266-1268；



如果你还没有最新的行情分析？没有投资相关经验和操盘技巧？没有喊做单提醒？没有重要经济数据和事件的提醒？如果你还在因为没有这些而导致连连亏损，信心丧失，资产缩水等。本人也许不能带着你把握住每一波行情，但是做单追求质量，所以也能把握住好的利润。无论是询问行情，学习技术，还是解套，都可以找沈梓绮！



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