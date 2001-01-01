[技术分析] 程紫曦：6.12加息定方向黄金多头被压制，晚间如何操作？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12加息定方向黄金多头被压制，晚间如何操作？多单解套



我们每走一步，都是一个新的起点，这一个个起点连接成我们一生的轨迹。不要害怕开始，经历了起步时的艰难，方能产生飞跃的嬗变;不要畏惧结束，所有的结局都是一个新的开端。到头来我们会发现，人生如圆，终点亦是起点。不要奢望太多，得到的终归要失去;不要敬畏太甚，能够主宰你的，永远是你自己。



程紫曦czx485：梅姨落选，加息来了，黄金先跌后涨？

上周的超级周并没有给我们多少亮点，在年内金价再次没有突破1300防线，现在又跌回1267附近，市场上几家欢喜几家愁，上周五结束的英国大选再次出现“黑天鹅”：因保守党无法赢得议会绝大多数议席，英国将再现“悬浮议会”。英国大选结果提振了美元，从而对黄金形成压制。

而当日晚些时候，英国首相特雷莎·梅宣布，脱欧谈判仍将按原定计划在10日内（6月19日）启动，保守党将在北爱尔兰民主联盟党的支持下执政。该消息令市场避险情绪缓解，美元一度升至97.50，创5月30日以来新高；黄金则持续走跌，几乎回吐6月2日非农数据公布以来的全部涨幅。

本周焦点将转向美国，美联储会议将是重头大戏，美联储本周料将决议升息，市场聚焦在该行是否认为美国经济强健到足到承受年内进一步加息。美联储过去几次加息举措都令全球为市场“颤抖”，这一次预计也将如此。

北京时间周四(6月15日)02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期；北京时间周四02:00，美联储主席耶伦将召开新闻发布会。



程紫曦分析：目前黄金市场较为平稳，具体还等美联储加息来确定方向，一般来说加息之前先跌，加息落地后上涨，紫曦提醒各位投资朋友谨慎操作，控制仓位，具体点位单线紫曦。



程紫曦：黄金技术面分析

技术面上，上周的金价在未获得英国大选黑天鹅的支撑下，周线录得一根上影线稍长的阴柱，价格运行周期均线以及布林中轨上方，但随着加息的临近，空头占据了优势，同时周期指标拐头下探，死叉交汇表明了空头仍处于强势之中。日线上来看，上周五跌幅扩大之后，形成三阴排列，价格收于短期均线下方，且周期指标形成下探，加之三阴组合，短期上行势能减弱明显，日线弱势维持看空。4小时上，当前价格虽维持较低位置运行，周期指标与K线有所轻微背离，但整体上并未企稳的迹象，或是反弹的动能，因此4小时依然维持看空。日内行情方面，空头趋势明显，上方关注1274一线阻力，这里是上周五下破1270之前徘徊许久的位置，同时也是今日介入空单的最佳点位;



黄金操作策略:

反弹1270附近做空，止损1273，目标下看1266附近;

回调1265附近做多，止损1263，目标看1270-czx485.

之前提前布局 黄金1274附近空单现已获利，早间紫曦也说过今日思路，相信看了我之前文章做单的朋友已经获利不少，紫曦提醒投资朋友目前黄金减仓或者止盈，具体操作单线我；

程紫曦：多单解套策略

好了又回到黄金的多单解套环节了，最近黄金的行情也是瞬息万变不少人逆行情做了多单：

第一、重仓被套的朋友，首先需要解决的是减少持仓，以降低爆仓风险，因为爆仓的话将一无所有。目前黄金关注下方1264美元支撑破位情况，如果不能破位有仓位可以逢低补多拉低均价；如果跌破阻力位置，行情预计会测试1260美元一线支撑。

第二、轻仓被套的朋友，建议可以根据波动情况布局操作，在区间内高空低多，来回操作以抵消亏损实现盈利。

第三、深套的朋友，比如单子套在1280美元上方的，可以利用空余的仓位短线把握，用盈利抹平亏损，然后等反弹及时出逃解套，更多详情方案可以带上持仓截图私聊紫曦本人，根据单子的实际情况作出最佳的解决方案。

单子被套的朋友，也许你的心情陷入了低谷，会容易受行情主观影响。加上目前的形式并不乐观，基本上多是加金在扛或者是减仓后持有，不得不说，很累，砍了肯定舍不得，不砍又怕继续反弹回落。这里给大家打打气，给大家一点信心。现在的亏损只是暂时的困境，以后在准确的时间内，看好一波行情，连翻几仓扭转乾坤，赚的盆满钵满，一雪前耻。



程紫曦czx485寄语：潮退才知道谁在裸泳，到水里才知道谁不会游泳，每当行情震荡的时候，才知道谁心态不好，一个小小的区间震荡，一会暴涨，一会暴跌，不是给行情去病，而是自己吓自己。不要问多、空，没有太大的意义，行情都是走出来。老师也不是大 盘，左右不了行情。我一直强调，给你一个神准的建议，不如给你一个正确的思路，对症下药而不是照搬！不是所有的行情都可以描述，面对市场，实际上就是面对自己，交易的敌人是自己！





