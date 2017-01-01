[实战看盘] 黎简希：屡败屡战屡战屡败 黄金交易中你究竟做错了什么 [复制链接]

黎简希：屡败屡战屡战屡败 黄金交易中你究竟做错了什么 牧人伤心极了，他将地主家的二十头羊放丢了，一边走一边哭一边想如何挽救这个损失。当他来到一个水池边时，发现一个人坐在水池边，哭得比他还伤心。牧人挺奇怪：还有比我更倒霉的人吗？就问那个人哭什么。那人告诉牧人，他带着两袋金币去城里买东西，在水边歇歇脚，洗把脸，却不小心把袋子掉水里了。牧人说，那你赶快下去捞呀。那人说自己不会游泳，如果牧人给他捞上来，愿意送给他20个金币。牧人一听喜出望外，心想：这下子可好了，羊和驴子虽然丢了，但这里可能到手20个金币，损失全补回来还有富余啊，他连忙脱光衣服跳下水捞起来。当他光着身子两手空空地从水里爬上来时，他的衣服、干粮也不见了，仅剩下的一点钱还在衣服口袋里装着呢。黎简希qq1727265087薇莘jian9434黄金白银实战群188964664验证ljx无验证不通过。 黎简希总结牧人损失的原因： 1、没出意外之前麻痹大意 2、出现意外之后惊慌失措； 3、造成损失之后急于补亏。 其实人性都是共通的，牧人出现的一问题在现实中也是投资者常出现的一些问题，简希接触过很多客户，他们同样是工薪阶层，只是工资稍高点，有点盈余就想着投资赚点业余的钱，可是一次次的投入，换来的确实一次次的失败，甚至有些人生出了赌徒心理，屡败屡战，屡战屡败，一直到自己的资金亏得连本金都投入不少，黯然离场，严重的甚至连家庭关系都有影响，黎简希qq1727265087レ亻言jian9434实在不愿意再听到有来寻求我帮助的投资者出现这样的情况，总结了几点投资者亏损严重的原因，看到的有则改之无则加勉。 简希认为，麻痹大意、惊慌失措、急于补亏这些正是导致投资者严重亏损的三大根本原因 一、麻痹大意 投资人的麻痹大意主要发生在以下几类情况时： 1、在强势行情中，获利丰厚的投资人往往容易麻痹大意，他们通常会由于炒作顺利而变得骄傲，投资思维不周密和冷静，贪欲心膨胀，给自己制定了不切实际的赚钱目标，枭雄道金。最终将不可避免地遭遇投资失误。 2、在弱势行情中，投资人手中持有的个股行情行情走势抗跌时容易麻痹大意，投资人常常被手中逆势抗跌股的表现所蒙蔽，直到抗跌股补跌时才后悔莫及。 3、在低迷市道中，投资人容易麻痹大意。这时大多数投资人都已被股市深度套牢，对股市采取不闻不问的态度，有资金的投资人也受到长期熊市的影响，认为市场短线内赚钱机会不大。但历史经验表明，行情往往是在绝大多数人麻痹大意的时候突然爆发的。 因此，证券市场的所有投资人，无论是大户还是小户、无论是空仓还是满仓、无论是做短线还是做中线的投资人，只要一天没有彻底离开这个市场，就一天不能麻痹大意。可以这么说：麻痹大意是导致投资人亏损的罪魁祸首！黎简希qq1727265087薇莘jian9434黄金白银实战群188964664验证ljx无验证不通过。 二、惊慌失措 投资市场充满着各种不确定性的因素，影响市场的各种环境和条件瞬息万变，投资人想要完全不出任何差错是不可能的，关键是在出现失误时要正确地应对，采用正确的技巧化险为夷，这就要求投资人必须具备良好的心理素质和稳定的投资态度。 因此，出现失误时首先要做到的是不能惊慌失措，面对投资失误，惊慌失措不仅于事无补，反而会进一步扩大损失。这时，要冷静地分析问题出在哪里，应该采用什么技巧弥补，采用何种方式应变。千万不要情绪化地破罐破摔，或盲目补仓，或轻易割肉，乱做一气，那只会使局面越变越糟，以至于无法收拾。投资失误并不可怕，所谓“塞翁失马，焉知非副不要单纯地把失误认为是一种灾祸，如果应变得法的话，失误也有可能会演变成一种机遇。レ亻言jian9434 三、急于补亏 急于弥补这就是重点了，我遇到过几个亏损已经十分严重的投资者，其中一个找到我的时候已经亏损了80W了，很早之前他已经不抱赚钱的希望，就是迫切的想要挽回损失就好，急红了严，结果就是不断的继续盲目投入，越亏越多。其实损失是投资人遭遇失败后最容易扩大亏损面的一种投资方式，因为投资人急于弥补损失时往往会采取非常冒险和激进的投资方式，其中最典型的是频繁地短线做单、频繁操作、不讲原则和技巧地摊平，好多投资人就是在不了解摊平具体应用技巧的情况下盲目使用摊平技术，导致投资资金从浅套演变成深套，最后变成全套，最后的结果不用多说！ 有些投资人在股市中，因为一时失误，导致损失惨重，其急于弥补亏损的心情可以理解。。但是，任何投资行为都必须适应当时的市场环境和趋势，只有顺势而为，才能有所作为。当趋势向上运行时，当市场确实涌现出大量的获利机会时，才是投资人扭亏为盈的最佳时机。如果在股市调整时，一味地与趋势顽抗，频繁地逆势做单，只能使亏损更加严重,简汐提醒大家一点要注意这一点。 综上所述，投资人为了避免投资遭遇损失，或为了避免损失进一步扩大，必须切记这投资三忌忌麻痹大意，忌惊慌失措，忌急于补亏，黎简希从业6年，以追求稳健的高收益为基本目标，把握银市脉搏，多视角捕捉和把握财富机会，交易风格稳健、果断，既能安坐钓鱼台，亦敢火中而取栗，有更多的分析可在线找到黎简希qq1727265087薇莘jian9434黄金白银实战群188964664验证ljx无验证不通过。共同探讨 金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，简希每日更新文章，除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究，祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命。我也希望有更好的机遇为投资者提供良策! 文|黎简希 qq1727265087/微信jian9434 部分新闻资讯内容摘自网络资，文章内容仅供参考，不构成投资建议，若投资中遇到任何问题或需获知更多技术交流心得、实时策略可搜黎简希。

