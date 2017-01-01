[技术分析] 程紫曦：6.12沙特部长发话原油止跌反弹，后市还会上涨？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12沙特部长发话原油止跌反弹，后市还会上涨？多单解套



时间如白驹过隙，周而复始，成功的投资人与其说是精于计算和选择，不如说是他们更懂得放弃和坚持；与其说是能耳听六路眼光八方，不如说是始终心无旁骛的保持专注；与其说是天赋异禀见识超常，不如说是更能深刻看到自身的局限性，清楚知道市场中的可为与不可为。所谓的投资大神，不是他们获得了神秘的天启，只不过是忠诚于复利并永远践行罢了。



程紫曦：沙特部长发话了，原油开始止跌

卡塔尔能源部长Mohammedal-Sada周日(6月11日)表示，尽管与石油输出国组织(OPEC)盟国沙特阿拉伯和阿联酋的外交关系中断，但该国仍承诺在2018年3月前控制石油产量，完成与其他大型产油国的协议。

卡塔尔、沙特阿拉伯和阿联酋都是邻国，通常在OPEC内部形成联盟，该组织控制着全球近40[%]的原油产量。卡塔尔是一个小型石油生产国，约占OPEC产量的2[%]，日产量约为61.8万桶。此前该国与OPEC盟国之间的分歧再次引发了人们的担忧，即OPEC不会联合采取行动，并削减足够的石油产量供应以提高油价。

俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)表示，在近期油价因美国原油库存意外增加而录得下跌后，由产油国减产以平衡过剩市场的战略将在2018年一季度取得成效。

与此同时，OPEC最大产油国沙特的能源部长法力赫(KhalidAl-Falih)也指出，库存将出现全球性的下降，并在未来3-4个月加速下降，最终在2017年底前达到OPEC五年历史均值的目标。如果减产未能起到期望的效果，可能修改政策。法力赫在发布会后接受采访时称，“如果我们看到在数周或数月后有理由调整政策，我们就会调整。如果到四季度我们需要作出一些不同的事，我们会严肃考虑。”



程紫曦分析：原油在上周受EIA影响持续走低，钻井数据也利空原油，导致原油一直处于低迷状态，而近日沙特部长责发话关于减产问题，原油开始止跌反弹，关于是蓄势下跌还是筑底反弹，紫曦目前来看消息面影响只是一时，回归技术面原油依旧是空头趋势，预计晚间先涨后跌；





程紫曦：原油技术面分析

上周原油最高48.4，最低45.2，波动近3.2美金，约等于黄金32个点。技术面，从周线上连续三连阴，本周有望继续收阴；日线看周五收阳，布林带开口运行，K线位于布林下轨附近，MA5与MA10死叉向下，附图MACD死叉，绿色动能柱放量,KDJ三线有交叉之势；4小时看，布林带收口，K线位于布林中下轨之间，附图MACD有形成金叉的迹象，绿色动能柱缩量，KDJ三线拐头向上，日内有反弹需求。综上，程紫曦分析原油空头依旧占据优势，操作上以高空为主，低多为辅。上方关注46.7-47压力，下方关注45.3附近支撑。原油行情在大幅跳空后，短期盘整是非常有必要的，那么本周我们需进一步来确认底部。目前从中线看，下方有形成底部的可能，紫曦czx485提醒投资朋友需要谨慎了，勿过分追求下方空间，提防多头来袭。



原油操作策略:

1、46.3-46.5做空，止损0.5，目标45.8-45.2；

2、稳健46.7-46.9做空，止损47.2，目标46-45.5；

3、45.3-45.5做多，止损0.5，目标46-46.2。



程紫曦：原油多单解套

47.70-48.00之间多单持有者，建议反弹46.20一线斩仓多单出局，反手空单进场即可，目标看下方45.5一线，激进者下看45.10一线；

48-48.5美元之间多单持有者，建议45.9一线补仓多单进场，抬高均价！待行情回调46.2-46.5一线多单斩仓全部出局，紧接反手空单进场，目标继续下看45.30附近。



程紫曦czx485：大行情，为何你总是亏损？

目前市场肯定很多人都是亏损的，亏损几万、几十万甚至上百万都有，但是亏损了这么多，你有没有总结亏损的原因呢？惜忆之前也说了一些，根据每个客户亏损总结了一下，其实操作亏损无非就是几种原因：

1、做单不喜欢带止损

其实对于止损，这个东西真的是没有一个人愿意带，因为只要带上止损，单子就有被扫的风险，但是总是有人抱有侥幸心理，认为行情还会在反弹或回落，不带止损硬抗着来挽回损失。其实大家有没有想过不带止损，就有单子被套的风险，而一旦被套那就离爆仓不远了。其实止损带着肯定是为了避免行情反转而做的一种错失，避免看错行情之后，亏损的更多。

2、做单都是重仓或满仓操作

其实做投资都有是有风险的，这个只要是做投资的朋友都知道，但是如果你总是重仓或者满仓操作，那风险会更大，可能做了十单，赚了九单，但是就是那么一单的亏损，可能会亏的你连着本金一起亏进去。我们操作就是需要控制好风险，稳健盈利，而不是这样盲目的胡乱操作，而亏损的一塌糊涂。

3、没有跟对一个专业的老师

目前市场上真的是鱼龙混杂，很多市场上业务员真的是很多，希望各位投资者能在这样的环境中擦亮双眼，以免上当受骗。每个老师都有自己的一套分析方法，操作就要知道为什么要这样过操作，止盈的目标在那里，操作上跟老师有一定的默契肯定能跟好的把握利润。



程紫曦寄语：没有恰到好处的旅程，只有恰如其分的心情。谁让瞬间像永远，谁让未来像从前，续集很多可都是剧中人，有了直播没了剧终，感受了这一周的风浪，也要迎接下一周的波动。得失无语，弃风获雨，不以盈喜，不以损悲，淡定自若，从容应对！







