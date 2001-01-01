[技术分析] 杨逸庆：黄金不破1270还是空，原油回光返照6.12晚评 [复制链接]



“泰山不拒细壤，故能成其高；江海不择细流，故能就其深。”这句话的意思就是说我们要达到相应的成就，想突破自我或者说登上人生或者事业的巅峰，就是必须学会放开胸怀，收纳四方，只有你存的越多，你才能从中压榨出更多的精华出来用以提升自己；这句话还有一个方面的意思，就是你在发展壮大的过程中，要注意细节，“世事洞明皆学问，人情练达即文章 ”，一件小事如果细节都掌握好了，那就能产生质变，达到升华的效果。我们做投资一样，要有不拘一格的态度，也要有海纳百川的胸怀，更要有洞若观火的细节把握.最后还是希望各位投资者认真的看完笔者杨逸庆老师这篇文章能够真正的获得收获，有需要的投资者可搜.索笔者杨逸庆老师朋友圈yyq4818与我交.流。



基本面：



本周市场的焦点无疑是美联储(FED)6月份的利率决议，鉴于加息或已成定局，投资者需要关注最新的点阵图、经济预测，以及耶伦记者会言论，探寻未来加息的步伐。



杨逸庆个人观点：



黄金上周先涨后跌，周线收带上影线阴柱，结合前期四连阳阶段底部反转往下，这里很可能成为小周期阶段顶部，不过本周加息周行情波幅大，什么情况也可能发生，从黄金历史高位连接而下的下行趋势线依旧处在金价上方，等待下次上冲。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！



黄金行情分析：



周初下跌应该在这两个位置支撑，然后才会等美联储加息来确定方向，一般来说加息之前先跌，加息落地后上涨，今日行情波动较小，行情反弹1270的可以空单进场，周初做空不需要等太高的反弹，1270就可以直接空，支撑先看1264一带，其次是看支撑1260。



还有，下跌也是一样，力度不够，底部横盘还好一些，这样一反弹再回撤，看着力度就有点弱了，向下的空间和速度跟不上，加上价格现在其实还是收在5、10周线的上方，也就表明行情还是比较强，没有失守1260之前，估计这一波也就是个调整行情，加上美联储议息的时间要到了，搞不好黄金在加息的当晚和上一次一样来个上升。



所以，晚上的黄金杨逸庆建议稳健的等1271-1264这个区间打破再做跟随，而原有手里拿空单的朋友，要注意1271的止损点得失，空单加0.5点差，别到时候压力没破你却被洗出来了，那就麻烦了。



美盘，杨逸庆认为在没有站上1270还是偏空的，只是，没有早上那种强烈的看法了，会有所谨慎和收敛，必定，判断行情要先说服自己，如果说服不了自己，就是拿投资者的钱闹着玩，咱不干练手的事，必定，也算是个老手了，怎么说也是个高手，所以不能乱出手。



黄金晚间操作建议：



1、1264美元上方做多，止损在1260，目标：1270，破位1272；

2、上方不破1270做空，止损1275，目标：1264，破位1260；



6.12行情解析：



杨逸庆朋友圈yyq4818认为按趋势的形成来看，仍处于下跌趋势中，但小时图多次在低位不下破。小周期有双底反弹迹象，小时图上，日间价格一直处在布林带下轨一线盘整，目前5日均线上穿10日均线形成金叉向上运行，附图行情指标上快慢线双线上扬，红色动能柱放量明显，那么短线上原油有反弹的迹象，晚间多头爆发，最高上涨至46.56一线，目前上方重视46.8美元一线阻力，下方重视45.2美元支撑。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！



6.12晚间操作建议：



1、反弹46.8附近做空单进场，单子止损0.4美元，目标看45.5-45.8一线，下破持有；

2、下方45.5美元一线企稳可多单进场，单子止损0.4美元，目标看46.1-46.3；

3、再次下破45.5一线继续做空单进场，单子止损0.4美元，目标看44.8-45.0，下破持有；



具体细节可以与杨逸庆本人来探讨，不建议自己盲目跟进，有套、单的投资者朋友可以佰渡搜.索杨逸庆交流。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利！



以上建议可能延迟仅供参考，具体以实时指导为主，杨逸庆在这里提醒一下各位投资朋友切忌重仓操作，严格止盈止损，行情走势分析，交易策略指导请关注公盅浩‘杨逸庆’

逸庆寄语：



盛年不重来，一日再难晨，及时宜自勉，岁月不待人，转眼间在金融投资市场拼杀已经数年，回首过去，我们收获的是喜悦，沉淀的是睿智，感受的是金融市场的步步惊心，运筹帷幄，决胜千里；展望未来，我们充满自信，怀抱感恩，经历过风吹雨打必然让我们更加适应市场的跌宕起伏。本周数据也不少，周三EIA和欧佩克月度原油报告，加上次日的美联储利息决议都是很好的机会，希望届时大家一定要关注，能把握住的一定不要放过，宁可抓住了做错了可惜，也不让自己没抓住后悔空叹息。



本文由杨逸庆独家撰写，因各平台点位差异，以及网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以杨逸庆朋友圈yyq4818实时策略为准。入市有风险，投资需谨慎。