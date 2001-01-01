[技术分析] 程紫曦：6.12原油遭重挫一蹶不振，后市会涨么？多单如何解套 [复制链接]

程紫曦：6.12原油遭重挫一蹶不振，后市会涨么？多单如何解套



愚者错失机会，智者善抓住机会，成功者创造机会，机会只是给准备好的人。其实机遇经常出现在我们的身边，而智者能发现它、利用它走向成功。愚人往往错过它却抱怨命运的不公平。其原因就在于机遇只偏爱有准备的头脑，有准备头脑才能辨识和把握机遇



程紫曦：原油遭重挫一蹶不振--

油价在周三周四连续两个交易日下跌后，周五收盘小有上涨，但是目前从整个大趋势上来看，原油依旧呈现空头趋势，上周的EIA数据公布显示库存意外增加使得空头得到进一步加强，在加上一直以来供应过剩这一大难题并未解决，而且美国原油的持续增产，6月9日当周石油钻井总数升至741口，较上周增加8口，连续21周录得增加，创史上最长连增周数。也使油价进一步承压。



程紫曦分析：原油在面对上周EIA和钻井数据的双重打击后一蹶不振，持续走低，丝毫没有反弹的迹象，现已进入地位盘整阶段，紫曦提醒本周原油行情还需重点关注IEA和OPEC月报，这些可能提供进一步动能。日内缺乏消息，高抛低吸，关注阻力水平的突破情况。



程紫曦：原油技术面分析--

原油最高48.4，最低45.2，波动近3.2美金，约等于黄金32个点。技术面，从周线上连续三连阴，本周有望继续收阴；日线看周五收阳，布林带开口运行，K线位于布林下轨附近，MA5与MA10死叉向下，附图MACD死叉，绿色动能柱放量,KDJ三线有交叉之势；4小时看，布林带收口，K线位于布林中下轨之间，附图MACD有形成金叉的迹象，绿色动能柱缩量，KDJ三线拐头向上，日内有反弹需求。综上，程紫曦分析原油空头依旧占据优势，操作上以高空为主，低多为辅。上方关注46.7-47压力，下方关注45.3附近支撑。原油行情在大幅跳空后，短期盘整是非常有必要的，那么本周我们需进一步来确认底部。目前从中线看，下方有形成底部的可能，紫曦czx485提醒投资朋友需要谨慎了，勿过分追求下方空间，提防多头来袭。



原油操作策略:

1、46.3-46.5做空，止损0.5，目标45.8-45.2；

2、稳健46.7-46.9做空，止损47.2，目标46-45.5；

3、45.3-45.5做多，止损0.5，目标46-46.2。



程紫曦：原油多单解套策略--

单子损了下一单赚回来就是，可如果一套再套，资金缩水严重那就很难了。现在手上还有有套单的朋友，可及时找到紫曦(czx485)，早解套早补亏。紫曦就手上套单朋友总结了两个思路供大家参考；

1、47.0-47.5之间多单持有者，建议反弹46.0-46.2一线斩仓多单，顺势加仓空单进场，目标看下方45.5一线即可挽回亏损，激进者下看45.10一线可扭亏为盈出局！

2、47.7-48之间多单持有者，建议45.0-45.3一线补仓多单进场，抬高均价！待行情回调46-46.2一线多单斩仓全部出局，紧接顺势继续加仓空单进场，目标继续下看45.30附近，同样扭亏为盈！



程紫曦寄语：没有清醒的判断，再好的单边也会踏空，没有谨慎的分析，再弱的震荡也会失手。人生中，唯一需要回头的就是看自己究竟走了多远。交易中，唯一需要复盘的是看自己到底踏准了几步。俗话说：走的最急的却是最美的景色，伤的最深的却是最真的感情。





