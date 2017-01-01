[技术分析] 刘弘财 6.12美联储加息会议即将到来今日原油白银黄金操作建议 [复制链接]

刘弘财 6.12美联储加息会议即将到来今日原油白银黄金操作建议



亏亏赚赚才是行情--盈亏就像坐过山车，有高峰，也有低谷，这意味着，无论眼下是好是坏，都只是暂时的。又何必把一时赚赚亏亏看的那么重要！在这个过程中或多或少会有伤痕和不顺心的时候，但伤痕是过去，过去不等于现在，更不等于未来，无论过去多么不幸，多么伤痕累累，这都不重要，重要的是当方向错了，有没有学会停止，态度决定成败，但方向一定比努力要更重要，再好的船手在海面上当方向错了后，任何方向吹来的风都将是逆风。



消息方面及行情回顾：



上周金融市场主要焦点放在欧洲方面，欧洲央行决议和英国大选令市场出现大幅波动，本周焦点将转向美国，美联储会议将是重头大戏，美联储本周料将决议升息，市场聚焦在该行是否认为美国经济强健到足到承受年内进一步加息。美联储过去几次加息举措都令全球为市场“颤抖”，这一次预计也将如此。



北京时间周四(6月15日)02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议及政策声明，同时也将公布最新经济预期；北京时间周四02:00，美联储主席耶伦将召开新闻发布会。



路透调查显示，美联储今年将再升息两次。外界普遍预期本月升息，不过很多预测人士对于此后政策行动的预期，则不像之前那么确信，与通胀前景一道减弱。联邦基金利率期货周五暗示，交易员认为到年底再次升息的机率为50%。远期利率曲线已经趋平，表明市场对于美联储达成其2017年升息三次和2018年再升息三次预估的信心减弱。



FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文指出，市场广泛预计美联储将扣动扳机，加息25个基点，但这一预期早已被消化。市场认为，此次加息之后，美联储的双手将被疲弱数据所束缚，下次加息很可能会延迟至明年初。不过，如美联储释放出支持在年底之前加息第三次的强硬立场，美元指数将受到支撑，但美元指数的消极趋势仍不可能会发生转变，主要是由于特朗普仍被**危机所包围。



上周五在英国大选结果出炉后连续第三日下挫，美市盘中最低下探至1264一线附近，英国选举结果提振美元，从而对黄金形成压制。令人大跌眼镜的英国大选终于落下帷幕。英国首相特雷莎·梅上周五(6月9日)宣布将在北爱尔兰民主统一党的帮助下组建zheng.fu。这一声明发布之后，市场风险情绪迅速抬头，“恐慌指数”VIX跌至逾23年低位，美元和美股涨势如虹，现货金银与以欧元和日元为首的非美货币则避退三舍。现在目光转向本周的美联储政策会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。



黄金技术分析：



黄金在亚盘目前并没有亮眼的表现，日线上黄金依旧在中轨上方运行，虽然看上去有点摇摇欲坠的感觉，但只要不跌破中轨黄金的跌幅就不会扩大。4小时图上黄金依旧在1266-67一线上下震荡，低点没啥变化，但高点却在不停的降低，说明反弹的力度在减少，又受于1265一线支撑较强的因素，至今还没破。1小时的图上虽然黄金没有扩大跌幅，但是布林带整体一直往下走，特别中轨一直压缩着黄金反弹的空间，若中轨不破，黄金跌破1260只是时间问题。日内重点关注上方1270一线的阻力情况，下方1265、1260一线的支撑情况。短线操作弘财建议以反弹高空为主，低多为辅。



黄金操作建议：



1、1270一线附近空单进场，止损5个点，目标1265、1260



2、1260一线附近短多进场，止损5个点，目标1267、1270



白银技术分析：



白银在上周连续三天收阴，短期的空头趋势形成，且在日线上布林带中轨目前已经跌破，今日白银在中轨下方，如果白银今天站不上中轨，白银的跌幅将延续上周继续下挫。目前从四小时图上看，K线在布林带中轨和下轨之间运行，MACD绿色能量柱缩量，运行在0轴下方；白银跟随黄金出现强势下挫，17.2关键位已经被强势下穿，后市有望进一步延续下挫，从盘面上看今日重点关注上方阻力位17.3一线附近，下方支撑位关注17.1、17.0一线附近，短线操作弘财建议以反弹高空为主。



白银操作建议：



1、17.2-17.25一线空单进场，止损0.2个点，目标17.0



2、17.0一线不破可短多进场，止损0.2个点，目标17.3



原油技术分析：



从日线图来看，高点下降，低点创新低的空头趋势不变，但是在前期45一线低点位置受阻收看涨刺透的K线形态，短期将会有反弹，也不排除在此筑双底进行大幅反弹；从4小时图来看，目前已经有止跌企稳的迹象，当前价格在45-47区间震荡，空头力量在减弱，多头力量在加强，从一小时图来看，低点在不断抬升，高点在不断地创新高的多头趋势正式形成，打破下降趋势线，短期将会进行反弹，日内短线上方关注47一线压力位，下方关注45一线支撑位，日内操作弘财建议可高抛低吸。



原油操作建议：



1、46.2-46.1附近空单进场，止损0.3个点，目标45.6、45.0



3、45.7-45.5附近多单进场，止损0.3个点，目标46.0、46.3



弘财寄语：



当趋势来临之时，你千万不要想着去对抗，你应该顺从，因为只有跟随趋势的人才能吃到肉，我们要做的就是，发现趋势，然后跟随，只要不掉队，那么起码也是可以喝到汤的，市场蕴藏着数不清的财富，而每一个投资者，来到市场，都是为了利润而来，而真正赚钱的永远是少部分人，大部分人都在市场葬送了自己的资本，交点学费，这无可厚非，但一定不能输掉信心，不能输掉你再起来的资本，所以当你进来市场的时候，首先要做的是控制风险，有本金在，才有机会，没有人不犯错，但尽量要减少犯错，因为犯错的代价就是输掉你手中的真金白银，每次的错误都必须要牢记于心，不要犯同样的错误，当你犯错的次数越来越少的时候，盈利将是必然。



本文由刘弘财撰写，投资有风险，入市需谨慎！行情瞬息万变，需要更多实时指导分析建议可以添加刘弘财老师微信+扣：1254072963，由于文章发布的时间与现价有延迟以上建议仅供参考。



