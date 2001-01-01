[技术分析] 北千山:6.12原油减产开启单边状态！弱势将接近尾声？ [复制链接]

北千山:6.12原油减产开启单边状态！弱势将接近尾声？



自5月25日达成冻产协议以来，原油开启了单边下行走势，高位自52美元/桶腰斩到上周五的最低45.2美元/桶，跌幅达到近13%，其中多头了结之后的空头回补占据一部分，而更多的是原油在跌破50关口位置的关键支撑位之后的空头施压以及后市的多转空之后的市场行为。



近半个月时间的原油跌势，使得原油和OPEC再次处于风口浪尖，但是结合近几日的走势来看，虽然原油依然处于弱势之中，但是下行力度再减弱，而下方连续试探45.5-45.3区域均是获取有效反弹，上周后两个交易日收取十字星。



【更多详情请添加北千山微信bqs6666,实战指导群：188964664，验证：789,北千山每日行情分析、操作方案及交易计划分享唯一qq：964645432】



---原油技术面思路分析---



原油早盘低开与45.80美金后小幅拉升，46.10美金上方遇阻，短期进入震荡区间，波动收窄。短期上行阻力开始显现，原油进一步向上反弹的概率依然存在，目前原油未改变下行趋势，先做高抛低吸，如盘中出现异常波动，再考虑改变操作策略。



日线技术走势方面，布林带开口向下，MACD零轴下方运行，KDJI运行于20左右，RSI位于20左右，技术性调整仍偏弱势，但有机会出现阶段性小幅反弹走势，操作上北千山威；訫bqs6666仍以空单为主，须减仓操作空单。



技术性支撑位45.50/45.20/44.50,上方阻力位46.30/46.60/47.20



原油小幅冲高后，技术性压力位明显，目前围绕46美金上方的如能出现快速突破，短期有小幅反弹走势出现可能，目前仍以高位做空思路为主，短期仍有下行空间。



操作策略上，逢高做空，止损设置在46.5下方，止盈位设置在45.50/45下方。



---操作建议---



46.0进空，止损46.5，目标45.50-45附近。



【更多详情请添加北千山微信bqs6666,实战指导群：188964664，验证：789,北千山每日行情分析、操作方案及交易计划分享唯一qq：964645432】



投资是个长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。聪明人总是结伴而行，一群人才能走得更远。把握做单时机，掌握行情动向，方可百战百胜。学会投资，需要一个好的心态，走好人生，需要一个好的心境，心态有时决定着你投资的成败



盈利从改变开始！北千山（微信bqs6666）愿意带你走出低迷！





