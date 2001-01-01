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[技术分析] 覃汐妍：6月12美联储加息悬而未决，黄金生命线支撑反弹进行中 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-12 16:15:21 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月12美联储加息悬而未决，黄金生命线支撑反弹进行中

　　市场在纠结中，等待美联储加息决议公布，对于加息之事，我们不想去 揣测。因为黄金走势已经表明其中很多包含的数据可能性。还有，就是这次美联储就加息与否，我们觉得都无法改变黄金后市运行趋势，因为就在不久前，大家有目共睹，黄金多头发动的上攻行情，已经严重透支了黄金实际运行内在价值。可以直观的说，有点高虚过头了!看看市场的经济运行状态，原油大宗商品的市场价值，以及市场所有的政策因素，似乎都不支撑这一疯狂价值存在!
　　

　　基于黄金技术面走势来看，在次新股1295.87点以来，技术上回档可以理解，但是一次性暴跌，就已经暴露出市场资金的存在心态，那就是诱多!投机!虚晃一枪!由创新高带来的调整，还在被空头继续发酵。前日下跌来到日线生命线，这里多头自然会抓住时机，给予抵抗!但是，这也只是短暂的无谓的抗争，也就是说黄金短线反弹是确定的!反弹过后，不改女貌郎才加息与否，黄金继续 被空头掌控，是显而易见的事实!
　　具体实盘日内操作，建议参考;1267点做多，止损点位设在1265，止盈就在1276点吧!也就是黄金反弹 穿越日线5日均线点位!这里多单止盈! 空单建仓!
　　撰稿人：覃汐妍
　　免费指导V信：LLY464

生命线, 黄金

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