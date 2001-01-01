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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 【技术点评】 李淼盛：投资现货黄金有什么优势？
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[技术点评] 李淼盛：投资现货黄金有什么优势？ [复制链接]

李淼盛

红豆币
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发表于 2017-6-12 16:10:42 |显示全部楼层
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1. 税收优势
现货黄金投资可以说是世界上所占税项负担最轻的投资项目，在税收方面，增值税、特别消费税等负担都要轻很多。
2. 产权转移便利
黄金不像房地产，当让度人向受让人转移产权时须经过复杂繁琐的过户手续，缴纳大笔过户税，而黄金任何人都可以公开购得，还可以像礼物一样自由转让，没有任何类似于登记制度的阻碍。

3. 对抗通货膨胀及**动荡
通货膨胀愈演愈烈的今天，各国货币都大量缩水，给以存款形式做投资的投资者带来巨大损失，而黄金则恰恰相反，它会随着通胀而价格上涨，所以投资黄金是避免被通货膨胀蚕食的最佳办法。
4. 黄金市场难出现庄家
任何地区性股票市场都有可能被人为操纵，但金市是全球性的投资市场，全球一样的投资对象，一致的价格，现实中还没有哪一个财团具有可以操纵金市的实力，所以黄金投资者有很大的保障。
5. 无时间限制
从时间上看，伦敦、纽约、香港等全球黄金市场交易时间连成一体，构成了一个24小时无间断的投资交易系统。

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