[技术点评] 李淼盛：投资现货黄金有什么优势？ [复制链接]

1. 税收优势

现货黄金投资可以说是世界上所占税项负担最轻的投资项目，在税收方面，增值税、特别消费税等负担都要轻很多。

2. 产权转移便利

黄金不像房地产，当让度人向受让人转移产权时须经过复杂繁琐的过户手续，缴纳大笔过户税，而黄金任何人都可以公开购得，还可以像礼物一样自由转让，没有任何类似于登记制度的阻碍。



3. 对抗通货膨胀及**动荡

通货膨胀愈演愈烈的今天，各国货币都大量缩水，给以存款形式做投资的投资者带来巨大损失，而黄金则恰恰相反，它会随着通胀而价格上涨，所以投资黄金是避免被通货膨胀蚕食的最佳办法。

4. 黄金市场难出现庄家

任何地区性股票市场都有可能被人为操纵，但金市是全球性的投资市场，全球一样的投资对象，一致的价格，现实中还没有哪一个财团具有可以操纵金市的实力，所以黄金投资者有很大的保障。

5. 无时间限制

从时间上看，伦敦、纽约、香港等全球黄金市场交易时间连成一体，构成了一个24小时无间断的投资交易系统。

