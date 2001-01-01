[技术分析] 程紫曦：6.12美联储6月加息成定局，黄金还会涨么？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12美联储6月加息成定局，黄金还会涨么？多单解套



新的一周已然开启，不管过去的一周你是盈是亏，都不要太纠结，在这个市场中我们要把目光看的长远，假如你一直活在过去，那么你又何谈未来能走多远，之前的方法你要继续采用，同时过去的不足你也要吸取教训，不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海，只有当你积累到了一定地步后，你便可静待厚积薄发之时，成功其实一直都离你很近，只不过你总是在绕着他走，或许此刻的你只是需要一个引路人罢了，所谓知音改变命运并不是纸上谈兵之说。



程紫曦czx485：加息周黄金不死不休--

本周金融市场将进入美联储加息周，据最新数据显示美联储6月加息概率已经飙涨至100[%]，6月加息已板上钉钉。白银空头本周开盘小幅上涨，市场预计这是空头正在诱多行为。美联储6月加息概率100[%]，虽美国5月非农数据表现不佳，但是美联储认为美国就业市场趋于充分，非农数据只是暂时情况。同时美国通胀率正在温和上升，美国经济整体仍处于健康轨道。



程紫曦分析：上周三大风险事件之后，市场避险情绪有所下降，而且美联储加息在即，金价受到一些拖累，而且短线仍存一些下行风险；不过鉴于市场对美国通胀预期并不是很乐观，美联储亦可能放缓加息步伐，英国脱欧和特朗普的不确定性仍存，市场可能会迎来一些逢低买盘，这可能会限制金价的下行空间。综上所述，紫曦建议短线可继续看空，中长线多单布局操作，具体进场点位请咨询程紫曦；



程紫曦：黄金技术面分析--

技术面上，上周的金价在未获得英国大选黑天鹅的支撑下，周线录得一根上影线稍长的阴柱，价格运行周期均线以及布林中轨上方，但随着加息的临近，空头占据了优势，同时周期指标拐头下探，死叉交汇表明了空头仍处于强势之中。日线上来看，上周五跌幅扩大之后，形成三阴排列，价格收于短期均线下方，且周期指标形成下探，加之三阴组合，短期上行势能减弱明显，日线弱势维持看空。4小时上，当前价格虽维持较低位置运行，周期指标与K线有所轻微背离，但整体上并未企稳的迹象，或是反弹的动能，因此4小时依然维持看空。日内行情方面，空头趋势明显，上方关注1274一线阻力，这里是上周五下破1270之前徘徊许久的位置，同时也是今日介入空单的最佳点位;下方则关注1260一线支撑，紫曦预计此处支撑不会很强，但在今日消息面清淡的情况下，首次触及依然可以博取短线多单利润。综合而言，在没有出现明确利好之前，日内操作上建议逢高做空为主。



黄金操作策略:

反弹1270一线做空，止损1273，目标下看1266附近;

回调1265附近做多，止损1263，目标看1270.



程紫曦：多单解套策略--

1、被套1277一线多单的朋友，在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。纵然这个点位做多有一定的道理，但是错就错在不带止损，没有找对安全的点位，1277作为一个强支撑，那么把止损放在1273是非常有必要的，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，就算天上掉金子，但是徒手接也会砸死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，反弹出局；

2、被套1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，还请做好小损出局的准备；

3、被套1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这里先强调，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利短时间内基本是不可能的，建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失。具体操作要结合具体点位，请单线程紫曦V：czx485；



程紫曦寄语：也许在这一刻的你是落魄的，是无助的，觉得所谓的市场与你美好的蓝图截然相反，但是人生充满着转折，下一站如何没有人能说的准，如同行情的走势一般，是突然的，是无规律可寻的，在你处于低谷期的时候，不要去抱怨着人生，市场，要知道每一条成功之路充满着失败的因素，都是在失败中找寻成功，人生如此，市场也是如此。







