[实战看盘] 柳闵妍：6月12加息言论让黄金迎来重重考验，多头能否继续? [复制链接]

柳闵妍：6月12加息言论让黄金迎来重重考验，多头能否继续? 投资之路永无止境，投资已经成为了人类文明活动不可或缺的一环，就像吃饭喝水一样融入了人们的日常生活工作之中。全民投资不再是一句空话，而是渐渐的发生在我们身边，随处可见。但与此同时又衍生出了很多问题，那就是投资者的职业素质参差不齐，导致赚钱的是一小撮人，亏钱的却是普通大众。因此 对于投资新手来说，找个好的领导者能让你少走很多弯路，能更快的走上盈利的康庄大道 。如果你也是一位想进行黄金投资却对黄金市场一知半解的新人，柳闵妍愿做你黄金投资的引路人，伴你度过投资最迷茫最无措的阶段。





前段时间黄金市场迎来了几场大考，结局如何盘面中自有反应，金价一落千丈。但就像刚刚过去的高考一样这一届过了还有下一届，黄金市场马上又将迎来新一轮的考验，那就是美联储议息会议 。说到加息两字每一位黄金投资者都非常熟悉，其本身对于黄金而言是存在打压的，但加息又分为“鸽派加息”与“鹰派加息”，这决定了黄金在加息之后一段时间内的走势。本次美联储议息会议加息几近板上钉钉，因此加息之前黄金肯定是会承压，这点毋庸置疑，至于加息之后黄金怎么走还有待我们从会议的政策声明中寻找答案。

那么当前短期内黄金的操作策略我们就有了一个大概方向。做多肯定是不明智的，加息之剑一日不落下，黄金强势上涨的可能就微乎其微 。做空吗?思路是对的但也不尽其然，考虑到6月加息预期已反映到市场定价上，黄金想直线下跌也不太可能，那么 最好的策略就是反弹过后在做空，这样不仅能规避风险还能利润最大化 。至于具体实盘交易点位柳闵妍会在实盘群中及时给出，关注柳闵妍朋友圈VL5523，我会实时更新最新消息，期待你的加入。

撰稿人：柳闵妍

