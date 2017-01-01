[实战看盘] 言智权：6.12黄金震荡休整即将爆发，金价是多？是空？ [复制链接]

言智权：6.12黄金震荡休整即将爆发，美联储加息将至金价是多？是空？

导语——









之前说到黄金日线目前处于下行探底过程，在本周一早盘最终打破僵局。之前智权叫各位朋友拿得空单可以出掉了。从六点开盘到九点三个小时内黄金坐地起价暴涨了3个点，好景不长，涨完3个点之后便跌回原形。不难看出本周的压力位在1269-1270一带，黄金两次上行突破未果且反弹幅度力量感十足。再说一下支撑位，1266.71情况跟压力位一样，面对几次如此强烈的跌势都纹丝不动。犹如足坛门将，不管你从那个角度进攻，定要将你拒之门外。反观美指正处于4小时6连阴的走势，黄金4小时走势似乎不受影响，也是在走跌势，这种状况只有一种解释，避险情绪还未完全消除，但从没有突破1266继续下探来看也是强弩之末了。接下来就是勿用质疑的震荡休整，后市定有一波大的上涨或者下跌。那如何判断行情是上涨还是下跌呢？



黄金技术面分析——









从技术指标上看各项指标比较吻合走势，但不是非常吻合，不能只看技术指标下定论，但可以从中寻找线索。黄金1小时MACD金叉上行有段时间，且没有交死叉的意思一直平缓上行，但是开口较窄说明行情走势幅度不大。布林带，收口下行K线接近中轨位置看来是要做一番突破，这里我们一小时看多！黄金4小时MACD指标下行有回调迹象慢线与快线回调弧度吻合。这里智权觉得还有一段震荡期。黄金后市行情不明，大波动应该在美盘时段发生。美指之前也说过，下跌行情对黄金没什么影响。所以技术面分析成功率较大的为多单。再者面对本周四6月15日的美联储加息的压迫感，目前局势比较迷乱。但以智权多年的经验来看，这种局势，市场上怎么看我们就反着来。他们看多我们就看空，他们看空我们就看多。如果对市场不了解的朋友智权 薇イ言：yzq1660 建议以低多为主。



为什么这么说呢？因为避险情绪消退，肯定是人们一直在出手黄金导致黄金价格一直下跌。美元面对一下子从银行流出的大量美元当然一定程度上会进行贬值，这也就吻合了盘面上黄金和美元同时下跌的趋势。之后人们手上有钱了一碰到加息这种大概率黄金会跌的消息面影响就会去买黄金。就算是买空，也是买入反而会刺激黄金的整体价格上涨。



黄金操作思路——



1266低多单入场，止损1262，具体出场点位看个人。最大出场点位或实时加仓可咨询智权



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于2017.6.12/文/言智权）









操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，不能够感情用事。



我是言智权薇イ言：yzq1660，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。



