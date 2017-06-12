[实战看盘] 产油国延长减产却遭豁免国背后捅刀!原油头肩顶反弹46.6空! [复制链接]

李凝桦：产油国义气延长减产却遭豁免国背后捅刀！原油头肩顶反弹46.6继续空！多单解套好时机！ 凝桦导读：尽管欧佩克持续努力通过减产来収紧供应，但更多证据显示，全球原油供应仍过剩，这一阴云持续笼罩着原油市场看跌情绪浓重，凝桦提醒大家，在看空原油的同时也要谨防洗盘风险，后市如何，与您见证！ 在这个市场，有一个清醒的头脑比有一个聪明的头脑更重要，有一种良好的习惯比有一种熟练的技巧更实用。坚韧的才是长久的，真实的才是永恒的，作任何事情都是如此。当你刻意地追求时，它就像蝴蝶一样振翅飞远。当你专心致志之时，意外的収获已悄悄来到你的身边！你可以用投机的方式赚到财富，却无法实现长期稳定的収益。我们不能控制他人，但可以掌握好自己，威/lnh六73.不能预知明天，但可以把握今天！交易不能作到每一单都盈利，但我们可以全力以赴每一单。

时事热点解析：产油国义气延长减产协议 却遭减产豁免国背后拖后腿！ 据凝桦了解，去年11月底，欧佩克八年来首次达成减产协议，将减产约120万桶/日，新的产量目标为3250万桶/日，该减产协议超乎市场预期。该协议从2017年1月起開始执行，持续6个月，目的在于解决全球原油供应过剩的问题，威/lnh六73.从而终结原油市场2014年以来的危机。必须指出的是，去年欧佩克设置的产量上限为3250万桶/日，其中包括了印尼74万桶/日的产量，但因印尼的欧佩克成员国身份被暂停，因而欧佩克“有效”的产量上限为3176万桶/日。 去年12月10日，俄罗斯等11个非欧佩克产油国同意参与减产，日产量将削减55.8万桶，低于60万桶/日的最初目标，Q/q212-469-420但仍为欧佩克成员国和非欧佩克产油国自2001年以来达成的首个减产协议，也是非欧佩克产油国历来为减产作出的最大贡献。 今年5月25日，欧佩克和俄罗斯等非欧佩克产油国在维也纳会议上同意延长当前减产大约180万桶/日的协议至2018年3月底，威/lnh六73.因油市迄今都未能重新实现平衡。获得减产豁免权的成员国产量大幅上升导致减产协议的效果大打折扣。尼日利亚能源部本周二曾表示，尼日利亚5月原油产量由4月的145万桶/日上升至了159万桶/日。 另外，利比亚国家石油公司周五表示，在周三暂停生产后，利比亚最大油田——SHARARA油田已重新開始生产，预计三天内可以恢复正常产出水平。在此次悬停之前，利比亚的原油产量一度达到85万桶/日，为2014年10月以来的最高水平。

6.12凝桦金银油行情技术分析及操作建议： 今日周线収官战，具体到操作布局上来说，凝桦建议逢高沽空黄金白银。需要注意的一点意外走势是，在英国大选还剩将近一半选区结果公布后，工党击败保守党成为最大党，这种结果会令市场意外，同时伴随可能的避险买盘，金价不排除出现突发上涨，甚至中大阳収官与前两根阴线组威/lnh六73.“大阳前组线”，这种走势就是洗盘杀多，诱多后反而形成双头走弱，所以这是今日可能的一种意外走势（可能性低），需要注意，如果出现这种走势，凝桦建议投资者朋友也不要盲目追多，如此的话十有八九就是诱多。 那么在操作布局上，凝桦个人还是建议按照常规思路操作，即顺势高空为主，目前凝桦已经建议客户朋友在1295、1285逐步建立空头寸头，利润正在扩大，短线而言个人建议12761279附近短线阻力继续逢高短空，下方支撑关注12661263附近。辅助多单方面，短线企稳盘中提醒。Q/q212-469-420白银同步17.5附近逢高短空为主。今日为周线収官战，如周线转阴収低，形态上就是阶段冲高回落后的倒状锤子阴，还是利空下周走势。 美油走势方面，凝桦看来英国选举这类事件对油价影响有限，主要是外汇、黄金市场的影响，中东和全球地缘格局才是油价的主导因素。事实上隔夜如期小幅交投后报収十字星。在大阴线后，接十字星，表明空头力量逐步缩小，再度下行空间也会有限，故而现价段价格不再适合追空，逢低买入为主，威/lnh六73.支撑继续关注45.245附近。 6.12凝桦金银油投资操作建议：

综上所述，周线収官战中，英国大选结果公布日，如意外出现大涨，投资者也不要盲目追高，这是诱多，操作布局上凝桦继续建议逢高沽空金银。 1.黄金短线1282下方逢高介入，下方支撑看12661263附近； 2.白银17.5美元附近逢高介入。 3.美油价格现阶段价格不再追空，逢低多为主，支撑继续关注45.245附近。 凝桦投资心得——《风险控制的诀窍是什么？你其实一直都知道！》 投资或投机想要成功,首先就必须对某一特定股票的下一个重要变动心中有谱。投机说穿了就是预测未来的变动。为了要能正确地作出预测,对于该项预期就必须有所把握。但是,你一定要小心,因为人类通常是难以捉摸的。优秀的投机客总是耐心等待,等待市场来印证他们的研判。Q/q212-469-420譬如说,在心里面用市场的角度分析某一则公開报导会对市场产生什么样的影响。试着去预测此一特定报导在市场上所引发的心理效应。维/:lnh6旗3就算你相信它会在市场上产生明显的利多或利空效应,除非市场本身的走势验证了你的想法,否则千万不要一意孤行。市场的反应可能不如你预期般的明显,市场不认同时,千万不要过度期待或采取行动一下手得稍为慢一点,无异为自己的对错买保险。 凝桦总结：【投机难,难在市场变动难以预测、人性难以捉模】 投资人必须完全摒弃个人意见,将全部注意力投注在市场本身的表现上。「市场永远不会错——个人意见则常常都是错的。」除非市场的表现与你的想法相符,否则个人的意见完全没有价值。 凝桦总结：【投资难,难在个人的意见常常错,却固执己见无法调整到对的位置】 正如其它许多投机客一样,我有许多次都无法耐心等到情况获得确认。因为我想要无时无刻都能获利。你也许会问:「凭你的经验,怎会容许自己这么作呢?」答案在于我是人,也有人性弱点。正如所有投机客一样,我让自己的缺乏耐心斗倒良好判断力。投机酷似打牌,不管是桥牌或其它类似的玩法。你我都有共通的弱点,想要每一局都赢,因此当然每一局都下去搏手气。这种我们或多或少都拥有的脆弱人性,就是投资人或投机客的头号大敌。倘若未加小心防范,它终必叫人落入陷阱。

凝桦总结：【投机难,难在无法克服人性的弱点,总是想每一局都赢,但往往没有好下场】 注：凝桦团队在4月份的93中线空单布局盈利早已収入囊中，这个5月的中线多单布局有一些朋友找到我的可算赶上了，非农周爆冷再次利多被我们成功截获一波20点的多单盈利，5月完美収尾!按照往常一样6月份的中线布局方案已出炉了，具体的可以找我看看更新情况，风控交易计划名额不多，凝桦待君来，与你共同见证！ 凝桦有我自己的投资理念：授人以鱼不如授人以渔，关注李凝桦每日财经策略长期安全稳健的获利才是投资的最终目的。维/:lnh6旗3不知您是否和我有同样的看法呢？欢迎探讨交流!佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！ 文|李凝桦 李凝桦，从事交易员对大资金投资调配控制，2011起专注实物贵金属交易，结合中短线走势不定期为客户投资计划，注重资金管理。多年金融行业沉浮，积累大量实战操盘经验，善于结合基本面和技术面分析。 本文由李凝桦编撰，严禁抄袭;部分新闻资讯内容摘自网络资源，文章内容仅供参考，不构成投资建议，可到李凝桦处获取实盘指.导!(以上建议，仅供参考，转载请注明出处;温.馨提示，投资有风险，入市需谨慎;以上仅代表凝桦个人观点，不作操作依据，风险自担。）

