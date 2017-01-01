[技术分析] 黄金白银原油做好你需要的是这些，而不是盲目投资 [复制链接]

黄金白银原油做好你需要的是这些，而不是盲目投资 投资人做投资各有自己的一套诀窍，有些人按计划步步为营，有些人凭直觉时进时退。总的来说，这两种人这么办事都不能算错。凭直觉做投资的人自然无需求教于书本，但凭计划做投资的人最好耐下性子读完本章。如果你还在白银投资市场里面亏损，或者还在为找不到一个有实力和有责任的老师而发愁，可以单线灿芸，先实力，肯定实力和服务后一切合作水到渠成。投资只为盈利，别的都是虚的，赚钱才是王道。薇鑫tcy90935 做金银原油投资的计划有很多原理和细则，但若归结为最简单的要素，它无非是制定出一个进入和退出任一交易的起点，不管此项交易最终是否有利可图。一旦确定了这个起点，价格水平的变化就可归结为上升、下降或维持原状。一个交易计划就必须为进入实际交易市场制定行动蓝图。一旦价格水平发生如上所述三种变化中的任何一种，交易人就可根据计划做出卖或买的决定。



在制定计划时，尽管需要考虑许多关键因素，但核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易。这实际上包括三个退出计划。其一，必须有一个接受损失的计划，一旦交易失利，就应坦然退出。其二，必须有一个接受赢利的计划，一旦赢利目标达到，即可满意而归。其三，必须有一个计划，它使交易人在发现市价在相当一段时间内不会发生重要变化时退出交易。 要退出一个已显赔钱的交易，灿芸认为最有效的程序就是发出停止损失令单。当然这样做的前提是交易人心中有数，他究竟愿意承受多大的损失。如果他在进入交易前已定下可接受的损失程度，那么，市价一达到事先已定下的这个点，他唯一能做的就是发出停止损失令单。 对于一个正在赢钱的交易，如何制定交易中的指令就不像制定计划应付赔钱交易的指令那么容易了。如果一个交易人在进入交易前已定下赢利目标，那么一个明显的可能就是一旦达到这个目标，他就立即发出一文限价令单，从而退出此项交易。还有一种可能是交易人一直让利润上涨，直到某种价格变化朝输钱方向转化的迹象出现。 在这种情况下，退出计划就可能定为：在停止损失点卖出，或者在指数给出卖出信号时卖出；哪种情况先出现就按哪种方法行事。不论使用哪一种赢利计划，至为重要的一点是，交易人必须认识到，交易的终极目标是接受利润。除非他决定再试运气，否则他应当时刻记住他见好就收的明确界线。许多成功的交易人都十分明白，钱易赚难保。将赢利计划置之脑后的交易人最终都会体会到一个痛苦的真理：树是长不到天上去的。灿芸22小时腾讯指导909351735 薇鑫tcy90935 实战VIP喊单群188964664 验证774 灿芸一直认为盈利=心态+技术+经验！三者缺一不可！那么做单也有两大忌讳： 1、做单做错方向不肯认错，心生埋怨，不能配合老师及时改正做单策略，不到黄河心不死，坐着干等，非要盈利才肯出局！ 2、重仓操作，不能很好抓住点位，容易导致爆仓或者盈利减少，做单风险增大！ 佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

