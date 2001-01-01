[技术点评] 李淼盛：英国大选“悬浮会议”，鸽派加息”对金价影响 [复制链接]

生活那些最容易的事情中，拖延时间最不费力。所有的不甘，都是因为还心存梦想，在你放弃之前，好好拼一把，只怕心老，不怕路长。交易可以漂泊，可以孤独，但灵魂必须有所归依，如果说我懂得的道理比别人多一点，那是因为我犯的错误比别人多一点，我看好我所看好的，你要学会看好我看好的。

英国大选“悬浮会议”



在上周四(6月8日)英国大选中，保守党获得319个席位，距离326个多数席位还差8席，其竞争对手工党获得了261个席位，这意味着英国将出现“悬浮议会”，令英国脱欧的前景面临巨大的不确定性。



由于英国保守党在上周的大选中能获得多数席位，首相特蕾莎·梅(Theresa May)上周五(6月9日)宣布将与北爱尔兰民主统一党组件联合zheng.fu，但最后首相办公室又改口称尚未与民主统一党达成协议，这令本就身陷困境的英国zheng.fu又添加了一层困惑。与此同时，由于灾难性的大选导致最亲信的两位主要助手辞职，这也令特蕾莎·梅的首相之位岌岌可危。



上周五英镑/美元曾一度骤降多达2.5%，并触及1.2634的逾一个半月低位，而以英镑计价的黄金却攀升至近两个月高位1007.98英镑/盎司。



不过，由于英镑大跌推升美元指数反弹至5月底以来的最高水平，金价上周五连续第三天下跌，盘中最低下探1264.70美元/盎司，同时也录得五周来的首周下跌，因世界其他地区的市场注意力重新聚焦于美国加息的问题上。

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美联储决议来袭！“鸽派加息”对金价影响几何？



本周二(6月13日)美联储将召开为期两天的货币政策会议，并将于北京时间周四(6月15日)02:00公布利率决议，随后主席耶伦(Jannet Yellen)也将召开新闻发布会。据CME“美联储观察”，市场认为美联储6月至少加息25个基点的概率为100%；9月进一步加息25个基点及以上的概率为29.3%。



据彭博社上周五公布的最新调查显示，交易员与分析师对下周金价走势莫衷一是，连续第二周看多势头戛然而止。在接受调查的13位黄金交易员及分析师中，4人看涨(31%)，5人看跌(38%)，4人看平(31%)。



根据一些分析师，黄金市场反应超前，因本周稍早的涨势一度驱动金价测试1300美元/盎司略下方关键阻力。分析师们指出，在美联储6月货币政策会议之前，由于欧元和英镑走软，美元成功获得一些动能。美元走强给黄金带来一些强劲的逆风因素，即便美联储下周“鸽派”加息恐也不足以提振黄金。



“我认为市场已经预计到鸽派加息，”CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski表示，“在加息之前美元指数正交投于97附近。3月份加息之前，美指交投于102，”他说道。



尽管Cieszynski预计金价近期内将下滑，但他补充道，他仍然看好黄金长期表现，将视下跌为买入良机。他补充道，如黄金最终测试200日移动均线1252美元/盎司支撑，他不会感到意外。



Eureka矿业新闻编辑Richard Baker表示，他认为美国利率加息可能会使金价跌至美元1260美元或更低，威胁到自5月9日以来的上涨趋势。但他并补充称，“持续的**和地缘**不确定性应该使金价在1250美元/盎司有强劲支撑。”



此外，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的周度报告显示，截至6月6日当周，对冲基金和基金经理连续第三周增持COMEX黄金净多头头寸，净多仓攀升至7个月高位。

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黄金技术分析：黄金，阳线拉升后又是一波下跌，到达了1266，从四小时KDJ图来看，KDJ到达15低位，随时有反转的可能，建议持有空单的朋友可以在1265附近出场，MACD空头动能持续放量，达到最大值，下跌趋势还会延续，但反转风险较大，李淼盛不建议继续持仓。

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原油技术分析：原油，原本以为原油会以一根大阴线终结阶梯式下行趋势，但在阴柱持稳后，又开始了新一波的阶梯式形态，而参照上月二十六日的阴线企稳，转头阶梯下行，那么这一根大阴线的到来就会进一步加强空头趋势。最新录得的一根K线十字星致使多空交投不明显，而以之前趋势来看目前趋势是看涨的，李淼盛建议等待行情回升再做空。



黄金操作建议：1264多，目标1275，止损4个点。



原油操作建议：46.1空，目标45.2下方，止损0.45。