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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月12美联储加息强势袭来，黄金成败在此一举
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[技术分析] 覃汐妍：6月12美联储加息强势袭来，黄金成败在此一举 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-12 15:06:30 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月12美联储加息强势袭来，黄金成败在此一举

　　上周黄金因为避险情绪高涨，价格一路扶摇直上。但随后因为市场情绪转弱，黄金连续三日滑落最低触及1263附近，收回所有涨幅。真可谓成也萧何败也萧何。
　　
　　如今，市场的关注点转移至本周的“央行超级周”。北京时间周四凌晨02:00，美联储将公布利率决议及政策声明，耶伦将在02:30召开新闻发布会;同日19:00，英国央行也将公布利率决定及会议纪要;周五11:00，日本央行将公布利率决议及政策声明。目前美联储6月加息的概率已达100%。不过，投资者将留意美联储是否会放出关于未来加息的“鸽派”信号。
　　目前黄金处于震荡上行的通道内，突破后又遇阻回撤，继续回归到区间里，短期均线指标MA5明显下穿MA10日均线位于0轴的下方运行，因此日线看好震荡下行的走势;上方阻力是前期顶底转换的位置1271附近，所以今天看空就不能反弹突破1271上方，否则下破新低的动能就小了，另外，价格反抽到1271行情下破新低的动能也会减小，因为在投资者都看到的阻力位，那么变化就增加了。所以，做空不要期待过高的反抽。
　　所以在操作上，日内做空就放在1268一线即可，止损就放1271一线。但笔者上面也说了，在周四之前，笔者看好一个横盘走势，下方支撑1259-1258一线，其次是1255-1251一线。在会议之前，破位这里的概率不大。所以，日内即使做空也是一个短空，切勿看太远，见好即收即可。
　　撰稿人：覃汐妍
　　免费指导V信：LLY464

美联储, 黄金

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