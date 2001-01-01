[技术分析] 北千山:6.12黄金面临加息暗潮狂涌！原油减产起效山雨欲来！ [复制链接]

北千山:6.12黄金面临加息暗潮狂涌！原油减产起效山雨欲来！



国际现货黄金周一(6月12日)亚洲时段盘初微幅反弹至1270美元/盎司下方。上周五(6月9日)因英国首相特雷莎梅(Theresamay)领导的保守党未能在大选中获得明确多数，拖累英镑大跌，从而推高美元指数至5月底以来最高，金价当天下跌约1%，并录得五周首次周度下跌。本周市场的焦点无疑是美联储(FED)6月份的利率决议，鉴于加息或已成定局，投资者需要关注最新的点阵图、经济预测，以及耶伦记者会言论，探寻未来加息的步伐。



在本周的美联储政策会议之前，CME基金期货走势显示，市场认为本周加息的概率为100%；不过，市场在关注本周会议之后的情形，将寻找加息第三次或第四次的线索。当前，市场预计今年12月进行第三次加息的几率低于50%。



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---黄金原油技术面思路分析---



黄金：



自从非农超市场预期利多后，黄金暴涨30多美金！直到1295.8才受到前期日线级别顶部阻力，随后技术上震荡走跌，在联邦局局长科米证词落空与欧洲央行维持宽松货币政策利空下，黄金走了基本面下跌，随后周四周五英国大选没有分出胜负市场悲观情绪进一步蔓延，黄金更是跌至1264.5低收！本周四美联储将公布利率决策，市场普遍预期彼次美联储会加息



在高概率加息预期下，周初黄金将还会试探下跌，向下测试1259上的支撑，支撑住黄金就此震荡反弹，支撑破位则跌至1245-30！周初短线先看空，只有高点1276不破，任何反弹都是放空为主，早间开盘很弱直接小幅反抽空或全天在1273下高空看1262，只有破位1276我们才可能调整空单思路！



原油：



原油早盘低开与45.80美金后小幅拉升，46.10美金上方遇阻，短期进入震荡区间，波动收窄。短期上行阻力开始显现，原油进一步向上反弹的概率依然存在，目前原油未改变下行趋势，先做高抛低吸，如盘中出现异常波动，再考虑改变操作策略。



日线技术走势方面，布林带开口向下，MACD零轴下方运行，KDJI运行于20左右，RSI位于20左右，技术性调整仍偏弱势，但有机会出现阶段性小幅反弹走势，操作上北千山威；訫bqs6666仍以空单为主，须减仓操作空单。



技术性支撑位45.50/45.20/44.50,上方阻力位46.30/46.60/47.20



原油小幅冲高后，技术性压力位明显，目前围绕46美金上方的如能出现快速突破，短期有小幅反弹走势出现可能，目前仍以高位做空思路为主，短期仍有下行空间。



操作策略上，逢高做空，止损设置在46.5下方，止盈位设置在45.50/45下方。



---操作建议---



黄金：



1273附近空单进场，常规止损，目标1262；



1266不破可以选择多单进场，常规止损，目标1270。



原油：



46.0进空，止损46.5，目标45.50-45附近。



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正所谓趋势不对努力白费，趋势若对事半功倍，听的人越多，做的就越乱，佛法有度，万法归一，其实行情就如人生，得意别高兴太早，失意了也别沮丧过头，也许哪一个急转弯从此变成为人生赢家，或许下个急转弯就一贫如洗，正所谓运到盛时须警醒，境到逆处要从容。



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