设为首页收藏本站
切换到宽版

若水股票论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步，快速开始

若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 柳闵妍：6月12黄金受美联储加息的影响是退还是激流勇进
返回列表 发新帖
查看: 7|回复: 0

[实战看盘] 柳闵妍：6月12黄金受美联储加息的影响是退还是激流勇进 [复制链接]

柳闵妍

红豆币
5
阅读权限
10
积分
1863
帖子
216
发表于 2017-6-12 09:56:31 |显示全部楼层
     到 baidu 搜索相关内容 | 到 google 搜索相关内容
手机验证点亮手机验证图标(查看享有特权)     点亮新浪微博图标 点亮新浪微博图标

　　柳闵妍：6月12黄金受美联储加息的影响是退还是激流勇进

　　本周三大风险事件已然落幕，英国大选还是和之前脱欧那样意外;欧洲央行决议，德拉基还是那只鸽王;科米证词波澜不惊，特朗普的通俄嫌疑被澄清。
　　


　　本周市场又将迎来美联储决议，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相
　　美元指数，开于97.24美元，盘初未见明显行情，但连续三天的上涨，为美元打下很好的上行基础，料本周美元的行情会有所回升。
　　金价上周录得五周来首周下跌，同时黄金周五在英国大选结果出炉后连续第三日下挫，美市盘中最低下探至1264.24美元/盎司，英国选举结果提振美元，从而对黄金形成压制。
　　今天现货黄金亚盘开于1267.28美元/盎司，金价自上周二之后就一路下行，日线图中“三只乌鸦”已经形成，金价后期恐还有下行趋势。
　　日内具体操作黄金可在1273附近做空，止损位设在1276，目标看1267-1265.多单尽量留在每盘时段操作，欧盘作为观察期，如果欧盘黄金直接涨至1270上方，多单放弃操作。具体实盘点位本人会及时给出，关注W信VL5523，为您制定方案，一切以趋势做主导，投资有危险，且行且珍惜。

　　撰稿人：柳闵妍


美联储, 黄金, 影响

相关帖子

举报

返回列表 发新帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

声明：本股票论坛以盈利为目的，所有信息都是免费的。承诺股票论坛内所有广告、网站导航 、及涉及到的所有链接，均与本站无任何关系，
请网民自行判断真假，谨防网上股票预测诈骗。上善若水股票论坛内容摘自网络，若您的文章不愿被本站摘录，请及时通知我们。做最好的股票论坛！

手机版|Archiver|若水股票论坛 ( 京ICP备10218551号-1 )  

茂名市公安局网警备案：4409013013039号

Powered by Discuz! X2

用户服务QQ：328117888 客服电话：010-51268183.

回顶部