[实战看盘] 柳闵妍：6月12黄金受美联储加息的影响是退还是激流勇进 [复制链接]

柳闵妍：6月12黄金受美联储加息的影响是退还是激流勇进 本周三大风险事件已然落幕，英国大选还是和之前脱欧那样意外;欧洲央行决议，德拉基还是那只鸽王;科米证词波澜不惊，特朗普的通俄嫌疑被澄清。





本周市场又将迎来美联储决议，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相 。

美元指数，开于97.24美元，盘初未见明显行情，但连续三天的上涨，为美元打下很好的上行基础，料本周美元的行情会有所回升。

金价上周录得五周来首周下跌，同时黄金周五在英国大选结果出炉后连续第三日下挫，美市盘中最低下探至1264.24美元/盎司，英国选举结果提振美元，从而对黄金形成压制。

今天现货黄金亚盘开于1267.28美元/盎司，金价自上周二之后就一路下行，日线图中“三只乌鸦”已经形成，金价后期恐还有下行趋势。

日内具体操作 ， 黄金可在1273附近做空，止损位设在1276，目标看1267-1265.多单尽量留在每盘时段操作，欧盘作为观察期，如果欧盘黄金直接涨至1270上方，多单放弃操作 。具体实盘点位本人会及时给出，关注W信VL5523，为您制定方案，一切以趋势做主导，投资有危险，且行且珍惜。

撰稿人：柳闵妍

