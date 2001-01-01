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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月12美联储议息，黄金反弹
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[实战看盘] 覃汐妍：6月12美联储议息，黄金反弹 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-12 09:08:27 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月12美联储议息，黄金反弹

　　消息面上，美联储支撑迎来加息窗口，这对于黄金市场来说，近期走势无疑再添变数。由于美联储即将开启加息时间窗，紧跟着英国，日本也来凑热闹，本周各国央行，都在紧盯美联储议会政策动向，这或许也为黄金走势增添几分神秘。
　　
　　

　　
　　技术面上来看，由前期的疯狂上攻，导致黄金在创新高1295.87点以后，黄金日线走势图形成三连阴。技术派来看，三只乌鸦挂枝头，走势极为悲观。但是，我们深入分析之后，得出结论是，黄金日线级别的反弹就在今天展开!!!虽说三只阴线很难看，但是，下方黄金日线生命线具有极强的支撑力度!想要一次性跌破下穿，这是有很大难度的。除非市场消息面出现惊天利空。然而，目前来至于市场最大的利空，莫过于美联储加息事件，这个利空还不一定呢，狂且，时间也还早，至少今三日日来，黄金具有多头喘息机会!反弹随时可以出现。这样以来，多头还有市场发挥的余地，对于多单被套的投资者，我们请你在反弹过程中逐步减仓止损，在黄金反弹到5日均线点位时刻，或者之上，开始反手进场空单建仓!
　　实盘操作，建议参考点位;1267点做多!1264点止损，1275点止盈!
　　1276点附近，做空，设好止损，等待空头发力，迎接美联储加息!
　　撰稿人：覃汐妍
　　免费指导V信：lly464

美联储, 黄金

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