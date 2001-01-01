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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 如何抓住六月反弹行情的赚钱机会
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[荐股专贴] 如何抓住六月反弹行情的赚钱机会   [复制链接]

股海霸王

红豆币
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发表于 2017-6-12 08:35:45 |显示全部楼层
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一、六月仍将反弹的主要原因

各方都不能承受下跌之痛，毕竟50指数能打到天上去吗？拉50指数投入资金不少，而且拉得太高也会有意外。市场需要一个反弹安慰所有的人，巨亏的股民和IPO发行都需要反弹来支撑。最重要的是，市场很多股票一次大跌达到50%，30%以上的比比皆是！给点阳光就能灿烂，这时候一定会有新资金进场做反弹，每个人都想赚钱，主力也想，机会是难得的！

六月是各方都需要修生养息的时候，市场所有人都希望有反弹出现！

二、几种不能做的图形

1、底部连续放量不涨买不得

很多股票下跌30%多，在低位一直无量请记住是无量，不是连续对倒放量。请看下图，这个股票在低位连续放量，表面上看是有资金再做盘。但是你用逻辑思维一下，连续这种放量如果是真买早就涨的很高了，典型对倒放量概率极高！






请记住，底部无缘无故连续放巨量的，千万不要碰，很难确定是不是新资金进场。如果不是新资金进场，是无法知道它会不会做反弹的！

这肯定是老资金所谓，你怎么能猜到它震荡一下之后会不会连续拔高和杀跌出局呢？既然不是新资金进场，就不能猜出它后市做盘的意图，新资金进场也需要等他缩量下来才能知道意图是什么？

2、追高是严重错误

6月反弹，就是吃10%就满足，别想太多！切记！

前提就是吃10%满足，后提就更明显，追涨10%风险就来了！


例如昨天这个图形，上周五涨停，今天就考虑冲高就卖出，为啥这样做？因为这就是一个反弹行情，用K线图做技术性反弹的行情！没啥稀奇大肉吃的反弹！

请大家记住哟，六月行情是潜伏：无量连续阳线的潜伏，一旦暴涨10%，第二天跳空高开就卖给胆大追高的！

3、这种图肯定不是







这个图肯定不是，跌幅才20%，而且不缩量！

三、六月就找跌的惨兮兮，底部又有无量连续阳线潜伏

六月交易核心是赌暴跌股有技术性反弹，赌跌50%股票在底部无量连续阳线，然后有资金推一把做高10%，放量就跑！爱谁要就谁要，再涨一倍也不是我们的，我们就是来潜伏赚10%的。

很多人问这种图不反弹咋办，那还不简单，大盘都反弹，你持股也不会跌呀！等大盘不好，你手中个股又没有反弹，那就买吧。难道猎人每次出去打猎都能打到猎物？能不受损失就ok！

记住哟，前提是暴跌的越狠，底部无量但是连续收小阳线的潜伏！


我曾经是一位经营建材的老板现在我已年过五十的人， 老师 wpbb566有缘就能加上      
2012年迷上了股票，在没理智的情况下胡乱购买，短短的时间内输几十万，几十年来年的心血就这样废了不甘心，
2016年8月份偶难在股吧看到了老刘的写的文章及选的股 实在不错  每天都是稳健盈利的 无意中加上了他的微信 从刚开始
从5万赢到50 万, 于今年的5月份就把之前亏的钱都赢回来了，  还赚了30几万,老婆还说我不行赚太少做投资一直是我的理想，
就算现在的股市这么的低迷，我都没变过，在股海里飘浮这几年来总结了一些经验“马无夜草不肥，人无外财不富”再好的马如果只给它一日三餐，
夜间不加饲料的话，他也不会肥壮起来；就如同人一样，只守住一番田地，没有自己的创新发展，到什么时候也不会富裕起来。从大到国家、小到企业，
如果不养精蓄锐、走出去引进来，那么，就不可能强大一个国家民族、富裕一个企业个人。 这个是老师微信wpbb566    有缘就可以加上   

跌的越狠越好，底部一定是无量的小阳线，带量的一定大涨了，就要追高！我们是潜伏，不是追高，切记切记！

短期大盘肯定没事！另外，我说大盘不好的时候，记得要跑！我跑大家跟着跑，别把股票当老婆抱着不放，短线炒股就是吃东西吃完就拉！













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