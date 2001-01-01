[实战看盘] 市场短线面临承压 [复制链接]

早上好! A股市场上周出现连续反弹，沪指收出四连阳，深成指更是走出了六连阳走势。伴随着股指的节节攀高，个股赚钱效应也有所好转，以银行保险证券为主加上部分大盘绩优股为成分的上证50指数，一个月来已经走出了漂亮的反弹轨迹。沪深300指数相对稍弱；上证指数第三；深成指、中小板指、创业板指的反弹才刚刚开始，且过去三个交易日的反弹均伴随成交萎缩，A股今年以来的这一结构性特点继续深入演绎。当下市场震荡为主要格局，操作方面不能太过激进，对于看好的短线标的，尽量以调整充分的品种为主，轻仓不追涨为主要交易策略，可以耐心等待二次探底时的低吸机会。

大盘回顾：上周五沪深股市再现先跌后涨的强劲走势。截至终盘，上证指数收报3158.40点，微涨8.07点，涨幅0.26%；深证成指收报10177.45点，微涨28.73点，涨幅0.28%，为最近19个月来首次6连涨；中小板综微涨0.35%，为9个月来首次6连涨；创业板综微涨0.02%。两市成交金额合计4054.47亿元，比周四略有萎缩。从走势上看，上证指数低开3个点，在保险股和部分中字头蓝筹股带领下震荡上行，并在10点26分见到全天最高点3165.92点，与此同时创业板为首的新经济题材却一路走低，并在10点26分后对沪指构成拖累。但10点40分后，沪指上攻无力，开启了阴跌之路，而创业板则是重心逐渐上移。13点40分起，蓝筹与题材由“分道扬镳”变为“殊途同归”，最终各大指数均以红盘报收。数据显示两市涨跌个股比例是1393：1456，涨停个股40只，30家股票涨幅逾5%，跌停和跌幅超5%的个股只有14只。盘面看，两市各大板块涨跌幅都非常有限，涨幅超过1%的板块只有公共交通、电信运营、上海自贸、保险、文教休闲、在线教育6个板块，而跌幅超过1%的板块只有可燃冰和酒店餐饮。

技术分析：目前的行情性质仍为超跌后的一次反弹，并不是反转。60日和120日均线在3170点上下，前期缺口在3173点，前期平台在3193点左右，预计上证3170~3200~3220点左右和上方，近期会有压力。漂亮50加速上涨明显是资金推动，不难判断国家队的任务只是维稳，防范市场短期大涨或大跌。另外看看市场信心，也不支持延续性反弹。市场或将再度陷入缩量震荡的弱势局面。一是外围市场面临美联储15日议息会议和缩表带来的外部冲击。二是国内防范金融风险，一行三会的监管去杠杆，去通道，去表外逐步深入。三是市场资金面趋紧，面临MPA年中考核，存款冲时点，存款准备金，税金的上缴。四是从技术角度上分析3170至3190点，3222至3246点形成的两个跳空缺口对反弹上行形成的反压。五是市场成交量难以支撑反弹。六是屡经暴跌，市场投资者信心重挫，缺乏赚钱示范效应。量能分析：虽然上周市场整体表现尚好，但成交量却依然未见明显放大，其中沪市主板和深市主板都未达到放量标准，说明依然没有足够的增量资金进场。当然，与主板市场相比，创业板市场则出现了明显的放量。纯粹就量能上看，创业板市场是近几周来唯一出现连续放量的板块，因此该板块更值得投资者后续重点关注。 形态上而言，沪深股指目前都已经逼近601日均线和半年线一带的阻力，而在此上方，还面临着此前的颈线位压力，沪指该点位的压力为3190点，深成指则为10300点位附近。综合分析：尽管上周五获批的IPO数量和规模保持在最近三周最低水平，然而这毕竟是三周来数量最多的一次，在股市刚刚有所好转的情况下，IPO就开始扩容，向市场传递出明显的负面信号，很可能导致下周股市特别是中小成长股重新陷入阴霾格局中。因此，我们认为管理层目前应该反思一下股市功能定位，尤其是在当前经济环境很不理想的背景下，股市的功能定位，究竟是为二级市场投资者服务，还是为一级市场筹资者服务，还是科学合理地平衡一二级市场的利益，从而更好地服务于实体经济，是当前解决股市危机的关键。在这个问题没能得到圆满解决前，仅凭央行释放流动性，很难从根本上解决股市的病根，也很难克服实体经济发展中的种种障碍。

投资建议：本轮下调是2015年6月上证指数在牛市中见到5178点顶点后回落调整的延续，是针对2014年9月开始的那一轮“杠杆牛市”的大调整，在某种程度上可称之为调整4.0，是彻底扫清“余毒”。后市来讲，投资者唯一的避风良港还是上证50指数的蓝筹股群体，但也要看到该指数即将创出2015年11月新高，其阶段性回调压力也在逐渐加大，故在宏观经济持续下滑压力下，蓝筹股群体也不宜久留，故股民还是要以防范风险为主。

热点展望：每当腾讯控股、阿里巴巴、中国恒大在海外市场创出新高时，A股市场的相关股票都会有所表现，从投资确定性的角度出发，直接投资阿里巴巴等中概股、且所占股份比例较高的A股上市公司最值得关注，这类公司将直接受益相关中概股长期走好带来的投资红利。其次那些被阿里巴巴等中概股参股的上市公司由于在经营管理上可以获得阿里巴巴等中概股的支持，在市场份额、技术升级、经营理念上占据一定先机，可能获得比其他同类A股上市公司更理想的成长预期。第三，在阿里巴巴等中概股产业链中占据比较关键位置且替代性较低的上市公司也可受益于相关中概股的持续成长，至于中概股回归潜在借壳标的，虽然一旦借壳成功，其股价爆发力最为惊人。



