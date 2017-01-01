[实战看盘] 黎简希：美联储100%要加息 黄金在劫难逃?多单被套早间建议 [复制链接]

黎简希：美联储100%要加息 黄金在劫难逃?多单被套早间建议

国际现货黄金价格周五(6月9日)当周累计收跌12.50美元，跌幅0.98%，收报1266.40美元/盎司，最高上探1295.74美元/盎司，最低下探1264.24美元/盎司，日线级别上成三连阴形态，本周录得五周来首周下跌。

金市本周并未强势收场，近期内可能会表现出更多疲态，因其不仅未能成功刷新今年高位，而且未能维持在六年下降趋势这一关键水平之上。在下周的美联储政策会议之前，CME基金期货走势显示，市场普遍认为下周美联储加息概率高达100%，在如此严峻的形势下，黄金多单被套在劫难逃?黎简希qq1727265087微信jian9434

美国前联邦调查局局长科米的证词未能给黄金带来买需，英国大选结果出人意料，特雷莎梅所在的保守党丧失多数席位，导致“悬浮议会”的产生，下周英国将开始脱欧谈判。

1300是近期投资者都翘首以待的一个目标点位，经过多次努力后上周金价最高冲至1296附近，终究上攻失败承压下行，随着黄金破位失败，投资者正转而关注1280美元/盎司关键水平，其为六年下降趋势切入位。黎简希表示，金价不仅需要突破这一水平，还需要收于4月高位上方才能重获足够的动能支撑其持续升至1300美元/盎司大关上方，当然，这是不是一朝一夕能达到的目标，本周美联储会议，英国脱欧开始脱欧谈判，都将对黄金市场产生冲击，手中还有单子被套的投资者都比较关心下周黄金走势，黎简希对下周黄金走势做出具体分析。

黎简希：黄金周一走势解析

周末已经结束啦，新的一周又开始，黄金经过上周考验后，本周黄金在美联储决议下将迎来新的考验，简希在此给出周一开盘交易策略：

上周因为非农严重超乎市场预期的利多，黄金暴涨30多美金!直到1295.8才受到前期日线级别顶部阻力，随后技术上震荡走跌，在联邦局局长科米证词落空与欧洲央行维持宽松货币政策利空下，黄金走了基本面下跌，随后周四周五英国大选没有分出胜负市场悲观情绪进一步蔓延，黄金更是跌至1264.5低收!

下周四美联储将公布利率决策，市场普遍预期彼次美联储会加息，在加息预期下，周初黄金简希认为还会试探下跌，向下测试1259上的支撑，支撑住黄金就此震荡反弹，支撑破位则跌至1230!周初短线先看空，周五欧盘高点1276不破，任何反弹都是放空为主，周一早上若开盘很弱直接小幅反抽空或全天在1273下高空看1262，只有破位1276我们才可能调整空单思路!周一的思路简希暂且说到这，后期将给出更加详细分析，有疑问可随时咨询黎简希qq1727265087微信jian9434。

金融市场对每一个人都是公平的，既然有人亏钱，肯定有人赚钱。但是想在投资中获利，真的没有捷径，只有像苦行僧一样，每日认真作功课，勤于积累，简希每日更新文章，除了能提供一些投资经验及学习方法以外，更希望能找到志同道合的投资朋友，一起努力研究，祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命。我也希望有更好的机遇为投资者提供良策!





文|黎简希 qq1727265087/微信jian9434