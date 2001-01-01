[技术分析] 程紫曦：6.12黄金是涨是跌美联储定，周一如何布局我来定，多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12黄金是涨是跌美联储定，周一如何布局我来定，多单解套

有一种事情叫你情我愿，有一种思恋叫你侬我侬，有一种行情叫半死不活；理解真的很重要，我们要明白，这是一种协作，错误不可避免，可以避免的是分歧，如果变成了强迫，就已经失去了意义，懂与不懂不重要，重要的是要有思想，因为你我都是行情的搬运工，不是行情的主宰，永远别和自然做对。



程紫曦：美联储加息来了，黄金看跌没毛病

本周，金融市场迎来重要事件美联储利率决议，自3月加息之后，市场对于6月第二次加息话题一直持久不下，进入6月后，到现在美联储加息就在眼前；而在上周黄金价格在冲击高位后已经再度遭遇强阻回落，美元指数在本上周中也已经感受到了来自这方面的利好开始上涨，特朗普通俄事件的缓和也让美元反弹再添一个重要支撑。

北京时间这周二美联储FOMC将召开利率决议会议并开始为期两天的讨论，周四凌晨两点美联储将公布最新的利率决议及政策声明，从市场方面给出的数据来看此次利率决议加息的概率一直处于80[%]以上，美联储加息大行情就在眼前。美联储加息对于黄金来说肯定是有压力的，而且目前金价技术面上也已经进入了回调阶段；本周黄金走势继续看跌Wei：czx485。

除开美联储利率决议，本周消息面上来看只剩下英国大选还存有一定变数，最新消息显示现任首相特蕾莎·梅联合小党组建联合zheng.fu的可能性较大，这对黄金的影响几乎可以忽略不计，此外像朝鲜发射、恐怖袭击等事件在这种加息的大风险下已经难以发挥利好支撑。所以综合来看，本周黄金继续看跌。



程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦:黄金多单解套思路：

1、被套1277一线多单的朋友，紫曦先在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。纵然这个点位做多有一定的道理，但是错就错在不带止损，没有找对安全的点位，1277作为一个强支撑，那么把止损放在1273是非常有必要的，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，就算天上掉金子，但是徒手接也会砸死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，拉低均价，反弹出局；

2、被套1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，个人认为可能还是要做好小损出局的准备；

3、被套1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这是属于深套了，这里先强调，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。首先需要解决的是减少持仓，以降低爆仓风险，因为爆仓的话将一无所有。目前黄金关注下方1264美元支撑破位情况，如果不能破位有仓位可以逢低补多拉低均价；如果跌破阻力位置，行情预计会测试1260美元一线支撑，但是说白了，这个点位的多单想要获利短时间内基本是不大可能的，程紫曦建议可以利用空余的仓位短线把握，用盈利抹平亏损，然后等反弹及时出逃解套！更多解套详情方案可带上你的持仓截图，根据单子的实际情况我会对你作出最佳的解决方案！



程紫曦寄语：认真对待生活，生活本生就是超链接，这一次是痛苦，下一次就是惊喜，命运总会眷顾你，生活对待每一个人都是公平的，行情同样如此，也许你现在不顺，但是不会永远这样，总有一天，你会拥有，得之我幸，失之我命，我不信命，因为我能改变你的命，就可以改变我的命。czx485。



