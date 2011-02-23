[技术分析] 程紫曦：6.12原油跌入谷底还会跌么？周一稳健布局及多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12原油跌入谷底还会跌么？周一稳健布局及多单解套



市场，从不缺晒图，晒利，也从不缺暴利，不缺神话，给初始选择老师，披上了一次迷雾，左右你的思维，难以分辨真假交易，也许你只想别人带你走出泥潭然后远离市场，也许，你不想花费更多的时间去研究形态，只想要个简单的建议，也许，你只是为了听一点建议获点小利，而不是为了学习，当然，市场不给教训，人生不会选择，更不会成长，但成长不是皮毛就算懂，而是入骨才知疼czx485。

程紫曦：原油短期仍处于弱势中

虽然OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国此前决定延长减产协议至2018年3月。希望借此解决油市供应过剩问题，从而帮助油价走高。然而美国原油库存一直不断攀升，原油产量也同步走高，虽然上周美国国内原油产量下滑2.4万桶至931.8万桶/日，但仍连续16周维持在900万桶/日关口上方。此外尼日利亚和利比亚这两大被豁免减产的OPEC产油国的产量也有所回升，令油价有所承压。在周五贝克休斯(6月9日)公布数据显示，截至当周，美国石油活跃钻井数增加8座至741座，连续21周录得增加，再创2015年4月以来新高，而去年同期美国石油活跃钻井数仅为328座，目前来看油价并不乐观，短期仍然处在弱势之中。



程紫曦：原油技术面

日线上油价一直处于弱势，前期受阻于51.97一线后油价一直是震荡下跌的趋势，日内最低点于45.19美元。4小时图上，布林带开口向下呈空头趋势，K线运行在布林带下轨附近呈弱势，MA5日均线下穿10日和20日均线呈死叉之势运行，附图MACD指标快慢线死叉运行在0周下方，整体趋势上空头依然占主导，油价45美元关口没有任何的支撑可言。小时图上，布林带三线呈持平运行，价格偏区间震荡，K线运行在布林带中轨附近，MA5日均线有拐头向上形成金叉之势，附图指标快慢线0轴下方呈金叉向上发散，短期内油价还会延续这波多头上涨，但上涨空间极其有限，不可过量做多，大趋势上空头结构还是很强势。操作上程紫曦建议还是以高空为主，美盘坚持看空思路。



周一原油操作策略：

1、反弹46.3-46.1附近空单进场，止损0.5美金，目标看到45.2-45，下破持有；

2、不破45可在45-45.2附近多单进场，止损0.5美金目标看到46上方。

3、强破45可顺势轻仓空，止损0.5美金，目标看到44.4一线。



程紫曦czx485：原油多单解套

1、被套46.15-46.30区间多单的朋友，前面已经错过两次小损出局的机会，这些朋友大多是死看原油多头才会在前面反弹不出，但单子没赚钱不说，反而错过了空单获利的机会，得不偿失!建议资金足够的情况下可在45.90附近分批补仓，耐心等待反弹46.20附近小损出局!那么这个单子就可以成功解套出局了；

2、被套47.90甚至48.20上方多单的朋友，要么是舍不得损，还抱有涨起来的幻想，要么是已经不知所措，也不知道怎么解套，何时补仓，补多补空不知道该如何抉择!那么我告诉你，这个区间套得很多，有两种操作：资金量够的话建议锁仓，结合顺势逐步减仓操作把损失降低后再反弹小损出局，不过这个方法对操作要求很高；或者等待行情反弹至47.0美元附近逐步减仓出局。具体解套方法还得结合具体情况进行。



程紫曦寄语：认真对待生活，生活本生就是超链接，这一次是痛苦，下一次就是惊喜，命运总会眷顾你，生活对待每一个人都是公平的，行情同样如此，也许你现在不顺，但是不会永远这样，总有一天，你会拥有，得之我幸，失之我命，我不信命，因为我能改变你的命，就可以改变我的命。



