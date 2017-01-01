饶易鑫：黄金从非农1263到英国大选1264，你的资金还好吗 [复制链接]

文/饶易鑫 佛曰：前世的五百次回眸才换来今生的擦肩而过，在市场上众多优秀的文章中，能点击进来阅读也是一种机缘巧合。既来之，则安之。走马观花的态度不看也罢。希望此文能够对你投资之路的思绪有所启迪或帮助。 请点击此处输入图片描述

最近这一次是动荡的一周，各种重磅的消息面是接连出现让人应接不暇。特别是周四，英国大选、欧洲利率决议、欧洲央行行长德拉基讲话、美国前FBI局长科米的听证会。行情虽然是在周四有个大的波动，但是其实早就已经开始上演。 ----激战非农---- 故事还要从非农说起。非农，提到这个词让人是又怕又爱，每月一次，大行情早已期待已久踌躇满志，但是往往是遍体鳞伤折戟败归。非农虽已逝，伤痛仍犹在!今天我们先来分析一下6月2日的非农，再来分析周四的英国大选等事件。 请点击此处输入图片描述

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6月2日非农数据公布时，非农是利空13.8万远远的少于预期值18.5万。利空美元，利多黄金。黄金当时一直在1263附近徘徊。非农数据出来之后黄金是直线飙升，在1267、1274附近短暂震荡之后涨至1280关口附近。相信很多投资者现在回想起来还是历历在目，为什么在数据利多黄金的情况仍旧是做空了黄金呢？这个很重要的原因要归咎于前日的小非农（ADP）。小非农数据出来之后是绝对的利多黄金。小非农（ADP）数据表现良好。很大程度上小非农对大非农是有一个指导性的意义。小非农数据利多美元导致市场普遍认为，大非农也是利多美元，利空黄金。于是结果在大非农数据还没有出来的时候，盲目的看空黄金，提早挂单介入空单，甚至是重仓。结果倒是扫损或者被套！数据行情，趋势交易，切莫盲目进场，逆势操作。行情变幻多端，遇到情况应迅速的做出反应及时调整。这样才能减少损失，扭亏为盈。 -----欧州央行利率决议德拉基讲话----

现在我们再来回顾一下上周四的一些重要资讯。英国大选，前FBI局长科米听证会及欧洲央行利率决议。在如此之多的重磅消息中，市场都普遍认为这些消息面能够提振黄金的避险情绪。然而事实上却并非如此。在欧洲央行行长德拉基的新闻发布会期间市场是蠢蠢欲动。当时黄金价格一直在1283附近震荡徘徊。很多投资者都是在那个时候做多黄金，很多情况下重要人物(例如德拉基耶伦）的新闻发布会都是在透露一些消息。只要我们细心的揣摩就能发现其中的端倪。这次也不意外。发布会期间欧元暴跌，而且德拉基提到说如果事态严重，考虑降息。此话信息量巨大，在发布会之后，黄金开始暴跌，从1283附近跌至1271.（欧元与黄金同向，降息利空欧元也就是利空黄金）。黄金在周四大跌一波。 请点击此处输入图片描述

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非农、欧洲利率决议、英国大选、法国大选，美联储加息等等都是大的消息面。只要我们能认真的分析数据，剖析重要发言人传递的信息。就能增加我们投资的盈利率。 美联储加息的脚步也越来越近了，加息也是一个重大消息面。2017年美国预计加息三次。第一次已经在三月完成。第二次计划在6月，这次加息会达成吗？如果美联储加息成功，黄金真的跌吗？有句话叫：买预期，卖事实。投资者全部肯定认为美国6月要加息，市场上提前有人已经在加息前做空黄金，提前消化了加息的预期行情。那么到真的加息日到来之时，黄金或许已经跌不动，甚至是在美指飙涨的时候，黄金也跟着上涨。历史上有过很多次美联储加息利多美元，黄金也跟着上涨的情况。

----英国大选英镑被惩罚，投资者买进美元----- 黄金周五也是大跌一波，从1281跌破1265关口，最低至1264,47这主要因为英国首相特雷莎·梅领导的保守党未能在大选中获得明确多数，拖累英镑大跌，英国大选惩罚了英镑，投资者买入美元。这提振了美元，而美元走强是黄金下跌的主要原因。黄金历经非农1263起涨，最高1296，又跌至1264,47，现收于1266附近。兜了一圈又回来了。但是投资者的资金是否也同样回来了呢？除非你有较大的资金来抵御，否则是很难过1263到1296这坎。

饶易鑫下周黄金展望： 请点击此处输入图片描述

鉴于英国大选之后英镑和欧元的疲软，在下周美联储会议之前，美元会获得部分上涨动能。美元走强会给金价带来逆风，易鑫认为市场已经预期美联储会格式加息。目前，在美联储6月加息之前，美元指数交投在97点上方，而在3月加息之前，美元指数交投在102附近。尽管金价短期走软，但金价仍处在上行趋势上。一大堆风险正在秋季等着呢，这对金价长期是看涨的。 如果你在投资方面存困惑可以找我，我相信寻找一个人有百千种方法，你肯定有其中一种。罢了！话多说无益，一切随缘。 撰写：饶易鑫；致力把握经济金融走势，对现货原油、黄金白银，铜、沥青等投资产品有深入的研究，如果你做单不顺或投资资金缩水，可以关注本人。每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的实战经验，给大家帮助，让您的投资决策和经营管理走在一条正确的航向上。



