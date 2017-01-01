6.12周一黄金白银如何布局解套挽回损失？ [复制链接]

6.12周一黄金白银如何布局解套挽回损失？ 本周已成往事，不管是英国大选还是关于美国总统特朗普的通俄门指证事件，都已经过去，不管大家在本周整体上操作的如何，灿芸认为都应该放下了，因为毕竟已经是过去，其次在即将到来新的一个交易周同样也是集中了不少的风险事件。首先，美联储、日本央行、瑞士央行和英国央行都将公布最新的利率决议，灿芸建议各位投资者将目光重点都聚集在美联储最新利率决议上，目前市场判断美联储在6月加息或已成定局，但也有较多市场机构记忆交易员等等都认为虽然美联储预计下周将加息，但疲软的通胀数据使得9月很难再次加息。



6.11白银后期走势分析及交易计划： 消息面上，周五焦点英国大选最终尘埃落定，虽然梅姨的保守党以314票险胜工党的266票，但两党均未赢得下议院过半数席位，这意味着英国大选将面临“悬浮议会”的危险境地。但是今日黄金白银行情交投平淡，并未因为英国大选而出现较大的波动。但是这种情况仍然在投资者的预料中，所以避险效应的作用经过消化后，白银短线波动不大。 技术面上，日线级别，三连跌基本回吐6月2日以来所有涨幅；k线目前运行于布林带中轨线上方，下周初灿芸建议下方支撑位置关注中轨线17美元大关；白银压力位置关注17.3美元附近；附图指标上，MACD双线拟交死叉勾头向下，红色动能持续减弱；日线上白银走势继续看空，短线四小时级别，布林带严重张口，k线跟随布林带下轨线向下运行；综上所述，白银短线上灿芸分析继续看空，下周一操作反弹做空。策略：17.3做空，止损0.1个点，目标17； 6.11黄金后期走势分析及操作策略： 首先市场方面，英镑周五骤降，推升富时100指数，之前进行的英国大选中，没有一个政党获得多数席位，巩固了该国将陷入**动荡的观点。英国将在几日后开始退欧磋商。尽管未能如愿为其赢得退欧磋商中更大的权限，但英国首相特雷莎·梅表示，将在北爱尔兰的民主统一党(DUP)的帮助下组建zheng.fu。眼下，市场目光转向下周的美联储政策会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门，目前金价在上涨通道支撑的下方保持跌势，在接下来的交易中灿芸提醒需要警惕 其次技术面上，日线级别，连续三日收阴跌势强劲，目前k线运行于布林带中轨线上方，下周支撑位置关注中轨线1255美元附近；附图MACD双线勾头向下拟交死叉向下，KDJ勾头向下发散运行；日线上黄金趋势继续看跌；短线四小时级别，k线跟随布林带下轨线向下运行，短期支撑位置关注1259一线；上方压力位关注1268-70区域；综上所述，黄金短线灿芸分析走势继续看跌，周一操作反弹顺势空。策略：1268-70做空，止损4个点，目标1259-60； 关于黄金多单解套： 第一、重仓被套的朋友，首先需要解决的是减少持仓，以降低爆仓风险，因为爆仓的话将一无所有。目前黄金关注下方1264美元支撑破位情况，如果不能破位有仓位可以逢低补多拉低均价；如果跌破阻力位置，行情预计会测试1260美元一线支撑。 第二、轻仓被套的朋友，灿芸建议可以根据波动情况布局操作，根据实时提示在区间内高空低多，来回操作以抵消亏损实现盈利。 第三、深套的朋友，比如单子套在1280美元上方的，可以利用空余的仓位短线把握，用盈利抹平亏损，然后等反弹及时出逃解套，而目前正是低位多单的好时机。更多详情方案可以带上持仓截图，根据单子的实际情况作出最佳的解决方案 做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





