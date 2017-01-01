[技术分析] 黄金白银原油投资止损你最怕的也是对你最有用的 [复制链接]

黄金白银原油投资止损你最怕的也是对你最有用的 在现货交易操作中，止损（STOPLOSS）常见又最不受欢迎的词汇之一。止损是在现货行情中长期生存的最重要的基本功，但出于对损失的本能逃避，大多数投机者对止损的认识是混乱甚至错误的，或者处于无知的状态，对止损的认识误区也是最多的。 误区之一：不止损 不止损为什么是错误的呢？ 只要操作就会有对有错。做对了盈利是理所当然，做错了又怎么办呢？在现货投资市场上做错之后的唯一选择是马上承认错误和改正错误，而止损正是承认错误和改正错误的主要手段。任何一笔交易都不应该看作是孤注一掷的赌博，而是概率游戏中的一个分子。不执行止损操作，意味着不愿或没有勇气承认错误，潜意识里或者认为自己不会犯错，或者抱有侥幸心理。而根据墨菲定律，“如果某件事有可能变坏的话，那么这种可能性将成为现实”，小错误会变成大错误，小损失会变成大损失，最终变得一发不可收拾。 换个角度讲，每个投资者都不会长寿到500岁，并用其中的大部分时间等待一个亏损头寸变成盈利；每个投资者的资本金都是有限的，不能支撑无限的亏损可能。而面对错误不改正的投资者，显然是已经做好了“真想再活500年”的准备，也已经挖好了通往诺克斯堡（美国储备黄金之地）的地道。 止损可能是一个新的错误，只是可能而已，但不止损肯定是一个错误。两害相权取其轻，尽管大多数人都不愿承担确定的损失，但考虑到时间和资金有限，以局部的小损失换取全局的主动，显然是明智之举。 误区之二：乱止损 大多数初涉投机的新手，在因为不止损而遭受巨大损失之后，一般都会吸取教训，把止损当做一条严明的纪律，从而又走向另一个极端，陷入了一个新的误区：乱止损。 乱止损的后果是显而易见的，没有哪个帐户经得起长期持续的止损。面对越止越瘦的帐户净值，投资者往往会再次回到不止损的老路上，并在止损和不止损之间反复摇摆。 投资者要跳出止损和不止损的思维藩篱才能找到问题的答案。止损的目的是什么？止损的目的是控制风险，但是必须认清的是：止损并不是控制风险的唯一手段。投机迷宫里的陷阱是各种各样的，我们所犯的错误和所面临的风险也是各种各样的，惟有正本清源，从根本上少犯错误，少冒风险，才能降低止损的次数，才能使每一次止损是必要的和值得的，而不是无谓的和自我伤害的。 在意识到止损的必要性，同时也尝到了乱止损的苦果之后，投资者还有一个死胡同可走，那就是有时止损有时不止损。当损失在自己可接受的范围之内时，比如亏30点的情况下就选择止损，但止损一旦扩大到100点就不止损了。这实际上是在根据损失的大小决定是否止损，而正确的做法是根据自己是否做错了决定是否止损。 止损并非灵丹妙药，它只是投资路上的安全带和降落伞。不系安全带并不意味着肯定撞车，系上安全带却会使投资更加稳健。止损是必要的，但只能作为防备万一的手段，对止损的滥用和误用只会造成伤害。 对大多数投资者而言，少犯错误，降低频率，小仓操作，一贯的执行操作纪律，才能从业余升级为专业，走上长期稳定盈利之道。



听了很多大道理，可依然做不好交易，学习了很多理论知识，可仍然不能游刃有余，如果我们不贪婪，我们不会被打败，如果我们不恐惧，我们将获得胜利，有时候想证明给一万个人看，但发现最后能懂的只有自己，市场的生存法则就是弱肉强食，注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，大浪淘沙，沉者为金。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





