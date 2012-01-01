[技术分析] 程紫曦：6.12英国大选落幕黄金面临加息打压，后市会涨么？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.12英国大选落幕黄金面临加息打压，后市会涨么？多单解套



人生的路，谁都是摸着石头过河。命运的神秘，在于它的复杂性。一生之中，要邂逅无数人和事，你无法预知谁是你一生的归属，哪一桩是你一生的主宰。所以，不要低估任何一个时刻，每一分每一秒都有可能是人生的转折。优雅的人生，淡而有味。我们的生命犹如一柱燃香，过去的都过去了，快乐或痛苦，如烧至尽头的香灰，终会落下。人生无常，人心善变，何必为那些是非恩怨纠结？看淡了，是是非非也就无所谓了；放下了，成败得失也就那么回事了。人间三千事，淡然一笑间。面对人生种种境遇，一笑而过，是一种人生的优雅！



程紫曦：英国大选和科米作证事件落幕，周一黄金是涨是跌？

从上周连跌三天因英国大选过程中英国首相特雷莎梅领导的保守党未能在大选中获得明确多数，拖累英镑大跌，从而推高美元指数至5月底以来最高。

纵观上周的市场消息面，重磅的风险事件基本都集中在周四，上周中，在前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证和英国大选前，美元指数跌至七个月低点。但周四和周五美元指数连升。而周四进行的英国大选，在周五公布了结果；大选中没有任何政党获过半数席位，悬浮议会将带来很大的不确定性。保守党获得319个席位，距离326个多数席位还差8席，其竞争对手工党获得了261个席位，苏格兰民族党和自由民主党则分别获得35个和12个席位，民族统一党在北爱尔兰选区获得了10个席位。周五英国首相特蕾莎·梅宣布将通过民主统一党（DUP）的支持组建新zheng.fu，从而为未来提供“确定性”。

程紫曦分析：在英国大选落幕和科米作证等事件落幕之后，一些**风险担忧正在释放，美元指数周尾反弹走高，黄金已经开始下修；下周金融市场迎来美联储美联储的货币政策会议，预计美联储将加息25个基点，程紫曦预计美联储将进行今年第二次加息。6月加息预期预计会继续打压黄金下跌，因此本周黄金走势程紫曦继续看跌.



程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦czx485：解套前有话说

至于被套的朋友我相信大多数都是按照自己老师的指导操作的，为何没有及时止损？长痛不如短痛这个道理大家都懂，但是一般人都犹豫，正是这种犹豫导致自己陷入长期的焦灼中。我相信你们肯定在网上找了很多的解套帖子、老师，解套我也能解，但是解了一次又一次，你还是一直被套，那就应该好好反思下。解套消耗的不光是你的精力，还有你的资金，你来到这个市场的最终目的不就是想让自己的资金增值吗？我想没有一个投资者说我来就是想被套的，我这里教你的不仅仅是技术，最重要的还是培养你自己的做单能力，哪怕你哪天不到我这做了，当然这种可能性还是很低的，我还是希望你可以养成自己的投资习惯。



程紫曦寄语：性格，态度决定了成败；决定成功的，不是市场，不是行情，而是投资者本人。所以我的客户，我告诉他们，你们要学会分析，自己有判断。不要完全依赖任何一个老师哪怕是我也一样。我希望你们在和我合作一段时间后，可以和我去讨论行情，而不是问我，老师现在多还是空。对于我来说：只要你想学，我就会教！







