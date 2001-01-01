[基本面研究] 程紫曦：6.12黄金遇加息难题后市是涨是跌？周一如何操作？多单解套 [复制链接]



程紫曦：6.12黄金遇加息难题后市是涨是跌？周一如何操作？多单解套



人生途中，有些是无法逃避的，比如命运；有些是无法更改的，比如情缘；有些是难以磨灭的，比如记忆；有些是难以搁置的，比如爱恋……与其被动地承受，不如勇敢地面对；与其鸟宿檐下，不如击翅风雨；与其在沉默中孤寂，不如在抗争中爆发……路越艰，阻越大，险越多，只要走过去了，人生就会更精彩。



程紫曦：加息周来袭黄金何去何从？

进入本周，金融市场迎来重要事件美联储利率决议，自3月加息之后，市场对于6月第二次加息话题一直持久不下，进入6月后，到现在美联储加息就在眼前；而在上周黄金价格在冲击高位后已经再度遭遇强阻回落，美元指数在本上周中也已经感受到了来自这方面的利好开始上涨，特朗普通俄事件的缓和也让美元反弹再添一个重要支撑。

北京时间这周二美联储FOMC将召开利率决议会议并开始为期两天的讨论，周四凌晨两点美联储将公布最新的利率决议及政策声明，从市场方面给出的数据来看此次利率决议加息的概率一直处于80[%]以上，美联储加息大行情就在眼前。美联储加息对于黄金来说肯定是有压力的，而且目前金价技术面上也已经进入了回调阶段；本周黄金走势继续看跌Wei：czx485。

除开美联储利率决议，本周消息面上来看只剩下英国大选还存有一定变数，最新消息显示现任首相特蕾莎·梅联合小党组建联合zheng.fu的可能性较大，这对黄金的影响几乎可以忽略不计，此外像朝鲜发射、恐怖袭击等事件在这种加息的大风险下已经难以发挥利好支撑。所以综合来看，本周黄金白银继续看跌。



程紫曦：黄金技术面

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，今日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上建议逢高做空为主！



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦:黄金多单被套怎么解？

黄金，上周先涨后跌，最高位置已经刷新前期1295.6美元的高点；周中在触及高点后便遭遇强阻回落，多头在没有一次性冲破强力压力之后，后期没有重大利好的话很难再攻破压力，加上还有利空因素打压；所以上周整体看是走跌的；周五盘中金价继续震荡回落，美市盘中大幅跳水最低触及1264.7美元/盎司；

本周黄金走势是继续看跌的，而且本周美联储会议来袭，市场预计此次会议会第二次加息；所以短线多单被套的朋友不要过多的持有多单；上周行情中，黄金走得是震荡下行，所以对于多单被套的其实是比较好解套的，在反弹行情的高点附近止损多单，反手做空进去弥补空单的损失，这样基本不会有亏损的情况；唯一的难点就在于怎么去判断反弹的高点位置；看黄金小时图上是可以明显看出趋势来的，金价持续受到布林带中轨线的压制，那么反弹的高点就在中轨线的下方，或者将前期反弹的高点连线，就能知道后市大概的阻力位置的，当然这是最为基本的情况，若是盘中有破位情况，那么需要根据具体的行情区操作。说了这么多，还是看下具体的解套策略：

黄金：周初继续看震荡下行，短线上方压力位置关注1268-72区域；多单可以反弹这个区域止损出局；锁单的在70上方考虑出多留空即可。



程紫曦寄语：不要抱怨世上的不公，市场给予每个人的起点都是一样的，有时候你比别人早一步抓住机遇，就可能获得更多的惊喜和成功。所以说要好好把握住生命中的每一个机遇！世上是没有后悔药的，既然心动，就要付出行动！稳健获利才是我们追求的王道！程紫曦常说临渊羡鱼，不如退而结网，望梅止渴，不如退而种树。一次两次的机会你没能抓住还好，如果所有机会摆在你面前你都未能抓住，那么你也就只能做“临渊羡鱼，望梅止渴”了czx485。





