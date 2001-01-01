[技术分析] 程紫曦：6.11黄金多头动力不足，下周加息或将暴跌？多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.11黄金多头动力不足，下周加息或将暴跌？多单解套



你鼓起勇气，放下忧惧和怀疑，一步一步向前走去的时候，你就会发现，每走一步，你都能把下一步路看得清楚一点。往前走，别站在远远的地方观望!你就可以找到你的方向。我们都曾幻想过，如果时光能倒流，将所有的遗憾重新来一次，这样的人生会更加完美。侥幸是加大风险的罪魁，犹豫则是错失良机的祸首。如果说长线是金，短线是银，那么，波段操作就是钻石。耐心是致胜的关键，信心是成功的保障，只为不错过机遇和趋势带来的红利。



程紫曦：加息重回风口，黄金下周堪忧

上周市场走势围绕周四的三大重磅事件展开，其一是美国前FBI局长科米的国会作证，其二是欧央行的利率决议，其三是英国大选。因以上三大事件都发生在周尾的星期四，因此周初市场对上述事件的不确定性加深了投资者的避险情绪，从而推动了黄金价格的上涨，并一度触及年内最高点，接近千三关口。周尾三大事件陆续落幕，其结果与市场预计基本不谋而合，除英国大选有些出人意料之外，市场的避险情绪开始逐渐消退，那么理所当然黄金价格也会回落，这就是上周黄金过山车行情的大致原因了。



程紫曦分析：本周市场还将开始关注利率，关注一切下周加息的消息。6月13日至6月14日-美联储FOMC举行为期两天的议息会议，将于6月15日（北京时间）宣布议息结果。而目前加息的概率已经达到90[%]以上，可以说6月加息已经算是板上钉钉了，程紫曦czx485提示各位下周需要重点看的是会议后的耶伦讲话，是年内还继续加息，还是因地缘**和各种原因暂缓加息。截然不同的态度必然反应在随后的金价之上。我们可以从几年的历史来看，只要美联储加息概率很大，无论会议结果如何，在出来之前基本都是一个跌势。未来还有很多的**、军事的不确定性，所以对黄金的需求依旧存在。加息之后涨势往往都会开始。



程紫曦：黄金技术面分析

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，昨日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上紫曦建议逢高做空为主！wei：czx485.



黄金操作策略：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦czx485：黄金多单被套解套方案

1、被套1277一线多单的朋友，程紫曦先在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。纵然这个点位做多有一定的道理，但是错就错在不带止损，没有找对安全的点位，1277作为一个强支撑，那么把止损放在1273是非常有必要的，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，就算天上掉金子，但是徒手接也会砸死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，反弹出局；

2、被套1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，还请做好小损出局的准备；

3、被套1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这里先强调，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利短时间内基本是不可能的，程紫曦建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失或者直接加到30万美金我们转换成中线！



程紫曦寄语：风险是一种客观存在的、不可避免的，并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在，积极的去面对、去寻找，才能够有效地控制风险，将风险降低到最小程度。





