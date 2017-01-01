投资不是赌博，为什么黄金白银原油投资你总在亏损？ [复制链接]

投资不是赌博，为什么黄金白银原油投资你总在亏损？ 不进行研究的投资，就像打扑克牌从不看牌一样，必然失败！”只有耐心对行情透彻的分析，方能在投资时把握机会，一击毙命。 我们要对于市场进行心理分析，而不是赌博或猜测；对行情、对盈利方面不要具有太多幻想，因黄金原油市场是非常现实的，赚多赚少要保持平常心态，特别是学习阶在相同操作技巧，心态的不同，完全是决定成败的关键。因此，在投资过程中一个好的心态将令投资者事半功倍，反之连连亏损，那么，作为投资者的我们应以什么心态面对现货投资呢？



1、不贪婪、不猜势、不幻想、赚多赚少求稳健 贪欲的心理是原油投资之大忌；对市场运行趋势要有逻辑分析、规律常态段中。 2.交易资金要充足 帐户金额越少，交易风险越大，因此要避免让交易帐户仅够100点波动水平，这样的帐户金额是不容许犯下一个错误，但是，即使经验丰富的交易人也有判断错误的时侯。 3、心情不好、状态不佳就不要看盘待恢复好状态 人都会有喜怒哀乐，人的情绪将会影响状态，也会影响到现货黄金原油投资分析行为。所以心情不良好时就需要立即自我调节，或者休息停止操作，以免增加操作失误。 4、善用止损 当你做交易的同时应确立可容忍的亏损范围，善用止损交易，才不致于出现巨额亏损，亏损范围依帐户资金情形。万一止损了也不要婉息，因为你已除去行情继续转坏，损失无限扩大的风险。 5、切勿急功近利要远见 欲速则不达的道理大家都知道的，若想以小搏大高回报，一夜暴富赚快钱，这种投资观念在入门时就是错误的。原油是国际市场，也是永久性的市场，所以它不是赌场、也不是提款机。 因此投资的眼光要看远一点、目标明确一点、基础扎实一点，一步一个脚印去累积学习中的经验，其实在原油投资市场中学习要比股票市场中学习提升会更快一些。 近日国内金融市场上的情况也不容乐观，好多投资者由于各类盘面的停盘，导致都是无头苍蝇到处乱闯，有想做单的，有想学技术的，有想找好的平台的，有想换老师的，反正各类人都有，各类心思也有。其实我想说2017年金融市场是一个大换血的的一年，有经验的人都会多学技术，多改变思路了。 做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





