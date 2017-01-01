美联储利率决议定黄金生死，周一如何布局黄金原油？ [复制链接]

美联储利率决议定黄金生死，周一如何布局黄金原油？ 上周黄金，原油思路简单回顾：黄金冲高回落走势，1214反弹上来，四连碎阳之后放量大阳拉高，虽然陷入了两周的洗盘整理，日线阴阳交替整理的震荡反弹。非农意外爆冷强势拉高突破，上周周一并未延续非农的强势而是是陷入十字星停顿横盘，周二中阳强势拉高。靠近1295前期也是年内高点行情表现出了明显的阻力，周三反复冲高不破的情况下午夜回撤，夜间反弹周四承压1288-1289再度回落，晚盘放量下跌午夜反弹1281-1282遇阻周五继续刷新低点。所以整个形态，日线冲高之后三连阴回撤。下周1259附近支撑是关键，多周期关键支撑位，一旦下破1295有望形成近期顶部展开深度回撤。原油方面上周继续保持52阶段性顶部的空头行情，周一纺锤阴，周二反弹阳，周三借助EIA大阴放量下跌，周四调整之后继续刷新低点，周五整理反弹阳。下周继续关注没有明显做底信号之前保持弱势思路，但是下方空间不大，做空也不可太激进，防止随时的反弹行情。



黄金分析：上周初时候市场还因为英国大选和美国前FBI局长的发言导致的避险情绪黄金上涨一度是测试到1296附近位置，但是在避险事件逐渐被市场所消化的时候黄金也是触及到关键阻力所在了。也是担忧本月中旬的美联储利率决议加息的可能性预期利空再度打压黄金走势，黄金已经自1296跌至1266附近位置了。本月15号时候公布利率决议，在此之前黄金都是维持高空的思路，因为市场预期本次加息的可能性几乎是肯定的。那么在消息之前不排除买预期的可能预计美元还有上涨黄金会被打压。黄金收盘在1266附近位置，那么下周短线的阻力看1270-73附近位置，支撑是1262-63附近也是非农时间的上涨位置。跌破支撑后认为极限会看到1235附近位置， 黄金策略：下周关注反弹阻力1270-73附近观察考虑做空思路止损在1277即可，跌破1262一线支撑可以测试看1240-50位置。 原油分析：在本周时间因为EIA数据减少等原因导致的原油价格大跌，不过我们就目前依然是认为一个观点的就是年度内原油价格大多数时候就是在45-54区间内震荡运行而已，45附近也是欧佩克减产时候的起涨点位。那么在原油大跌后依然是在45.30-50附近徘徊震荡运行，阻力是被压制在46.20附近位置，这个走势不跌破45以前依然维持看涨的思路，跌破后我们在重新界定思路。而突破站稳46.20以上那么就是新的反弹看到48附近的机会。所以我们下周依然是建议关注45.30-50的支撑节点做多机会破45就止损即可。 盈利的事情每天都在说，你们也每天都再看，市场也从不缺神话，我想大概很多人都眼花缭乱并且审美疲劳了，但你仍然应该看看这里，因为这里不仅是在盈利，还有更多的东西我想告诉你，一周从周初直接看多，周中多空转折期回调多，再到周尾一路做空，其实这周行情算不上多么的好做，但通过好的盘感，扎实的技术，我做到了，这本来就有难度，我认为这周我面对的最大难度不是这个，而是站着也要把钱赚了，周四和周五本来可以猥琐发育，但依旧选择了浪，这一点才是灿芸想告诉你的，也是想传导给团队成员的，在困难的时候选择迎难之上，这样你可以飞的更高，在成功的时候选择让自己再好一点，这样我们可以走的更远!一周工作很忙但很充实，就是比较累，有点高强度的意思，所以做金融不容易，客户赚了要挖空心思让他多赚一点，亏了要安慰客户想着下次怎么给他赚回来，我始终认为相互理解，保持沟通才能达成共识和共赢，所以五月下旬做不好的时候我只用行动证明我们是可以的，现在做得好的时候，我却已经忘记了那会的骂声，只想着如何带领客户多赚一点，这就是我和团队的心声，周末大家都好好休息，下周还有美联储加息行情，我们决定周四凌晨要决战到天亮，所以推出特惠三天的活动，抓紧时间，我还是那句话，我们不一定是最好的，但我们要做最正的，做金融市场的那股清流，大家周末愉快，合作抓紧周末最后的时间，优质的服务不是什么时候都能买到。 做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





