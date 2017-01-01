6.12原油下行通道开启，白银周一如何布局解套？ [复制链接]

6.12原油下行通道开启，白银周一如何布局解套？ 市场，从不缺晒图，晒利，也从不缺暴利，不缺神话，给初始选择老师，披上了一次迷雾，左右你的思维，难以分辨真假交易，也许你只想别人带你走出泥潭然后远离市场，也许，你不想花费更多的时间去研究形态，只想要个简单的建议，也许，你只是为了听一点建议获点小利，而不是为了学习，当然，市场不给教训，人生不会选择，更不会成长，但成长不是皮毛就算懂，而是入骨才知疼。 很多人认为下跌中的横盘，是抗跌的局面，恰恰忽略的趋势，一定要记住，下跌后改变方向的唯一办法，是快速上攻，上破上一个下跌口，才会缓解趋势下跌，起到反转的可能，而横盘，恰恰是时间换空间，是因为下跌太多，指标钝化，需要横盘来让其继续归位，为后面下跌打开新空间。真正的抗跌，是属于上升后的横盘，当行情上升横盘后，一定是属于抗跌，趋势强势的时候，横盘自然不会跌，也只有暴跌，才能改变方向。所以，不要逆思维想问题，换句而言，下跌横盘，如果是抗跌，那么行情涨了吗，不涨，那就顺势！



原油本周做空是不是稳如狗，早盘46.1美元直接继续空单跟进，欧盘加速下跌到达45.2的止盈点，服气了吗。这几天跟着我做空原油，是不是觉得钱太好赚了，但是这种行情照样有人套原油的空单，灿芸也是很无奈，对于这样的投资者，给你的建议只有一条，把资金账户上取出来，好好上班吧，你真的不适合投资。看不清形势可以理解，但是如果自己不懂又不不去执行，就不要把辛苦钱拿这里来挥霍了。 回顾两周前的行情，从欧佩克减产延长会议之后，欧佩克与欧佩克之间同意延长减产但是并不会加大减产的力度，随后原油开始瀑布下跌，半小时之内跌幅扩大至两美元，灿芸当即决定开始布局原油的中线空单，为什么？有心的人肯定记得，早在会议之前，我在文章中就提到过原油在52.3的位置去空，因为这里是头肩模式的颈线压力位，如果破位行情必然会再次向55美元冲击，如果承压下行，那么后面等待原油的就是一次大头肩级别的深度回调，而下跌分为两部分完成，从52美元到46.8为第一阶段，这一阶段目标已经达成；而第二阶段就是46.8的破位之后，下方连线支撑预计在44美元附近，倘若本周跌破周线低点45.2，那么中线空第二阶段的空完美止盈基本就没有悬念了。 但是，按照目前原油的走势，灿芸以为或许跌到40美元也不奇怪，头肩级别的下跌往往都会超过预期。从技术形态上看，本周原油收阴柱已经是板上钉钉了，那么随着周线的三连阴结尾，后续惯性收跌的可能很大，而日线方面，之前我说过原油技术走跌有反弹的可能，但现在我要说的是原油一切反弹，都是进空抓短线的机会，能抓到什么程度，就看你自己了。行情走到下跌末端，不会像周初一样随意空都是赚，今天补跌明天必定破位，更考究的是你的进场点位，这就是灿芸的空能赚钱，而你的空却套单的原因。 美原油操作策略： 1、中线51.8空单持有不变，短线今日回调45.7直接空，稳健46美元空，止损0.4美元，目标44.7美元； 白银周五早前突破17.5关口后便表现的比较温和，上涨幅度并不像黄金那般刚猛，灿芸预计白银很难有大的突破空间，但只要维持小幅上涨，便可带动黄金冲刺1295关口。目前来看，此目标也算达成，周尾白银同步黄金走跌，但这个跌势要远远超过之前上行的速度，那么就此来看，白银下周初仍有可能进一步下行逼近17.0关口。 日线级别来看，白银近日的三连跌基本回吐6月2日以来所有涨幅，k线目前运行于布林带中轨线上方，下周初灿芸建议下方支撑位置关注中轨线17美元大关，目前白银的压力位置在17.3一带，日线上白银走势继续看空，上方关注17.3一线压力，下方关注17.0支撑情况。 现货白银操作策略： 1、建议在17.10附近做多，止损16.90，第一目标17.50，第二目标17.80； 2、17.00-16.90区间做空，止损17.20，目标16.50； 听了很多大道理，可依然做不好交易，学习了很多理论知识，可仍然不能游刃有余，如果我们不贪婪，我们不会被打败，如果我们不恐惧，我们将获得胜利，有时候想证明给一万个人看，但发现最后能懂的只有自己，市场的生存法则就是弱肉强食，注定有一批人将被市场所淘汰，战争不会给军人解释的机会，大浪淘沙，沉者为金。 做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935





