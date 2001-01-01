[实战看盘] 柳闵妍：6月12加息箭在弦上，黄金周一空头已胜券在握 [复制链接]

柳闵妍：6月12加息箭在弦上，黄金周一空头已胜券在握 投资的魅力在于它拥有无限的可能，这是一个创造奇迹与梦想的地方，但它又是充满变数与危险之所在。欲望常常蒙蔽了投资者的双眼，贪婪使他们弥足深陷，最终黯然落幕成为了他们的结局。前车之鉴，后事之师，无数失败的例子仍历历在目，望投资者能在投资中常常反躬自省，投资路上我们且行且珍惜。





本周黄金市场风起云涌，周初现货黄金价格一度飙升至七个月最高，缘于美元走软和一系列**经济事件引发的避险。周尾随着避险情绪的消退，再加上市场聚焦下周的美联储利率决议，金价持续回落 !外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。从目前市场的调查来看，交易员与分析师对下周金价走势莫衷一是，连续第二周看多势头戛然而止。那么对于我们普通投资者来说，下周该如和操作黄金呢?

消息面上美联储加息肯定是我们下周关注的重点，加息概率也基本板上钉钉，这对黄金来说会形成利空效应，技术面来看各项技术指标已经由多转空，下行风险加剧，延续下跌趋势比较明显， 因此下周操作上笔者建议投资者应顺势而为，以高空思路为主，具体实盘操作点位柳闵妍盘中会实时给出 ，关注柳闵妍薇信：VL5523可详细了解。

撰稿人：柳闵妍

