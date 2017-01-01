6.12加息是黄金多单的救命稻草？周一如何布局？ [复制链接]

6.12加息是黄金多单的救命稻草？周一如何布局？ 无须遗憾，不要哀叹，偶尔惊叹，只因精准，使其折服，与其观赏，不如参与!奖杯永远不可能落到观众席!鼓掌、呐喊、助威也无法改变，任何时候决定的那一刻便是开始，一个圆任何一个点都是一个圆的一次完美切线!高考开始，影响未来但不决定以后，合作开始，决定以后也影响未来! 本周黄金走势可谓是大起大落，先是受非农数据意外利多、美指下跌影响，黄金市场需求量提高及避险情绪升温导致黄金上涨。后美指反弹，避险情绪消退，黄金又是一波下跌，灿芸相信这两波走势也是有人欢喜有人忧。而目前美联储加息在即，黄金下周必定还会迎来一波大跌。



黄金本周二冲击高位1295后未能站稳，本周后三日由于市场与消息面的影响，行情一路走低，最低到达1264一线后反弹。本周行情主要因为市场商投资者对于三大事件的不确定性而大量出仓，而消息本身也有影响，加上下周美联储加息的预期，黄金目前压力重重。灿芸从周线来看，黄金在连续四周收阳之后首周录得收阴下跌，而本周金价最高触及周线上轨1295后回落，那么上方的压力还是比较强的。 英国大选结束，避险情绪降低，黄金承压下行，后市将会继续打压金价。黄金的走势乍一看能够冲击1300，但是之后走势大反转，一路暴跌下来。虽然欧洲的不确定性的风险增加，可是黄金已经跌至1265，短期内想要再次冲击1300已经不太可能。灿芸回归技术面，从日线来看，在1263附近有着明显的支撑，从K线走势上便可以看出，也可以说1263是最近黄金的多空分水岭，如果下破1263，那么下方空间会被再次打开。四小时线上看，上周非农到本周五，刚好走出一个完整的倒V型走势。灿芸总体来看整个趋势已经比较明显，若是破位将会直线下跌，不破下周一可以关注1264-1275区间震荡。预计后市区间震荡的概率偏大，建议高空为主。 现货黄金操作策略： 1、下方见1264进多，止损1262，目标1271； 2、上方见1274做空，止损1276，目标1265； 最近在深思一个问题，有些投资朋友找过很多不同的老师带他赚钱，可是那么多老师每次都是亏钱，后来找到了我，向我诉苦，我听完后总结出一个毛病，就是，老师给他传授的经验从不肯配合着来，所以才导致他亏钱如流水，最近这段时候灿芸本人一直在写关于行情的文章，也有越来越多的朋友联系到我，说自己做单的时候，也不是不能赚钱，有时候能连赚三单也很正常，可是一旦亏损就超过了赚到的钱，所以想了很久，决定和大家交流一下灿芸的经验。 不管你是怎么理解都希望你能认真的看下去，一定对你有帮助： 1、留一点：永不满仓，留一点现金或是现金等价物，在比例因大幅下跌折损的时候这点就会派上大用场，控制好整体仓位比例，攻防兼备。 2、慢一点：分批买卖，适当降低你的买卖冲动，你是否有这种感觉，极少数能做到买卖价格的正好如愿。那么我们何不将我们的买卖计划与实际行动做下滞后处理，稍微慢一点，也许就会大不一样。 3、深一点：保持保守的态度，寻找、等待深度价值区域买入。 4、散一点：稍微分散一点持有你的组合，不要过分自信某只钟情股，避免个体的失算带来的巨幅永久性损失，买卖也要分散一点：分批介入，总比你一次性判断决策在心理上和实效上强很多。 5、远一点：以长远眼光，看长远一些总会有无尽的好处。另外要克服指数对情绪的巨大影响，学会距离短期波动市场稍微远一点。 6、学一点：投资需要在正确的路上努力坚持，因此要不断学期加强自我的投资修养，避免误入歧途，多看看历史上成功的投资人的投资故事和投资经，多思考一下成功的要素 7、笨一点：坚持自己的投资风格，不要做消息灵通人士，偏执坚持独立思考，莫要破坏自己的投资原则，耍小聪明力图赚快钱赚大钱。 8、乐一点：投资是个颇费神的工作，保持好的身体做持久战的准备，因此要保持乐观向上的精神，莫要一年四季都在埋怨不安中度过，涨跌反向都不安都埋怨，这样永远不会大有成就。 做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。交易的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。这才是交易和投资的真正内涵。 我是谭灿芸，一位愿意陪你同舟共济的分析师 文/谭灿芸/wei-xin:tcy90935

