[实战看盘] 柳闵妍：6月12现货黄金周评及预测周一操作建议 [复制链接]

|
- 诚信度
- 0
- 推广币
- 0
- 贡献
- 519
- 红豆币
- 5
- 威望
- 0
- 精华
- 0
- 红豆币
- 5
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 1842
- 帖子
- 213
|
发表于 2017-6-11 12:35:05
|显示全部楼层
到 baidu 搜索相关内容
| 到 google 搜索相关内容
点亮手机验证图标(查看享有特权
)
点亮新浪微博图标
|
柳闵妍：6月12现货黄金周评及预测周一操作建议
英国大选结果出人意料，引发人们质疑，受此拖累，英镑兑美元一度跌至八周低位。英镑周五骤降，推升富时100指数.眼下，市场目光转向下周的美联储政策会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。目前金价在上涨通道支撑的下方保持跌势，在接下来的交易中需要警惕，金价持稳在支撑位1274.00的下方，这将会推低金价至1254.56，然后是1249.94的水平，在重新恢复上涨之前。
黄金本周整体看行情属于冲高回落，周初走高遭遇强阻后回落本周及金价跌逾30黄金日线级别，连续三日收阴跌势强劲，目前K线运行于布林带中轨线上方，下周支撑位置关注中轨线1255美元附近;附图MACD双线勾头向下拟交死叉向下，KDJ勾头向下发散运行，日线上黄金趋势继续看跌;短线四小时级别，K线跟随布林带下轨线向下运行，短期支撑位置关注1259一线;上方压力位关注1268-70区域。
综述，黄金短线走势继续看跌，周一操作反弹顺势空，具体操作关注柳闵妍W信VL5523，周一将给出实时行情解析。
撰稿人：柳闵妍