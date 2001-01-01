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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月11现货黄金周评及下周操作操作建议
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[技术分析] 覃汐妍：6月11现货黄金周评及下周操作操作建议 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-11 12:10:31 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月11现货黄金周评及下周操作操作建议

　　英国大选结果出人意料，引发人们质疑，受此拖累，英镑兑美元一度跌至八周低位。英镑周五骤降，推升富时100指数.眼下，市场目光转向下周的美联储政策会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。目前金价在上涨通道支撑的下方保持跌势，在接下来的交易中需要警惕，金价持稳在支撑位1274.00的下方，这将会推低金价至1254.56，然后是1249.94的水平，在重新恢复上涨之前。
　　

　　
　　黄金本周整体看行情属于冲高回落，周初走高遭遇强阻后回落本周及金价跌逾30黄金日线级别，连续三日收阴跌势强劲，目前K线运行于布林带中轨线上方，下周支撑位置关注中轨线1255美元附近;附图MACD双线勾头向下拟交死叉向下，KDJ勾头向下发散运行，日线上黄金趋势继续看跌;短线四小时级别，K线跟随布林带下轨线向下运行，短期支撑位置关注1259一线;上方压力位关注1268-70区域。
　　综述，黄金短线走势继续看跌，周一操作反弹顺势空，具体操作关注覃汐妍微信lly464 ，周一将给出实时行情解析。

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