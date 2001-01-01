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若水股票论坛 首页 ◇股票·基金·期货·外汇交流区◇ 【实战技术交流区】 覃汐妍：6月11英国大选成埃落定，黄金失去支柱一泻千里
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[实战看盘] 覃汐妍：6月11英国大选成埃落定，黄金失去支柱一泻千里 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-11 10:57:10 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月11英国大选成埃落定，黄金失去支柱一泻千里

　　眼下英国大选已基本尘埃落定，英国首相特雷莎·梅的保守党失去了获得议会绝对多数席位的可能性。这意味着特雷莎·梅将不得不组建联合zheng.fu，或尝试在其他较小政党支持下执政，为脱欧前景带来巨大的变数。
　　

　　
　　虽然保守党得以继续执政，但特蕾莎·梅本人能否继续以保守党.和英国首相的身份出现在英国政坛，目前已经打上了巨大的问号。而就在6月末，脱欧谈判将正式展开。按照特蕾莎·梅先前的如意算盘，她希望通过提前举行大选来巩固自身的执政地位，进而有更大的底气在与欧盟方面谈判中展示强硬姿态，尽最大可能短谈判进程，并最终达成对本国有利的协议。然而，这一切在现在看来已经渐行渐远了。
　　英国大选尘埃落定，真是搞的市场一地鸡毛，后市英镑该怎么走是一个大的考验，而且对于近段时间操作黄金的我来说，真是看空而不敢持有空，就怕跟去年脱欧公投一样，大跌大涨的。接下来晚间的行情，总算不用考虑英国大选这件事了，短线走势震荡偏弱，那么对于晚间的操作思路来说，按照避险事件过去后做空的思路。
　　下周一操作建议：日内关注1270区域阻力节点高空的思路，止损在1273即可，目标看到1265。
　　撰稿人：覃汐妍
　　指导V信：lly464

英国, 黄金

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