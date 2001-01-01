[技术分析] 程紫曦：6.11原油空头延伸是否已抄底？下周是涨是跌？多单解套？ [复制链接]

程紫曦：6.11原油空头延伸是否已抄底？下周是涨是跌？多单解套？

理想是指路明灯。没有理想，就没有坚定的方向;没有方向，就没有生活。一个人要知道自己的位置，就像一个人知道自己的脸面一样，这是最为清醒的自觉。洗尽铅华总是比随意的涂脂抹粉来得美。所以做能做的事，把它做的最好，这才是做人的重要。



程紫曦czx485:原油各种利空，下周是否延续？

毫无疑问，周三的EIA原油库存大增是近期原油市场最大的行情，打破了油价走高的希望。另外，利比亚国家石油公司今日表示，在周三暂停生产后，利比亚最大油田——SHARARA油田已重新开始生产，预计三天内可以恢复正常产出水平。在此次悬停之前，利比亚的原油产量一度达到85万桶/日，为2014年10月以来的最高水平wei：czx485。

美国当周石油钻井总数录得连续21周上升，美国页岩油产业功不可没。尽管6月9日当周美国石油钻井总数录得上升，但是美国下48周原油产量录得小幅下滑。本周石油钻井总数较上周增加8口，刷新2015年4月以来新高。考虑到油价对钻井数的影响往往有滞后作用，预计未来石油钻井总数增速将放缓。这在一定程度上都是利空原油的！



程紫曦：原油技术面

日线上油价一直处于弱势，前期受阻于51.97一线后油价一直是震荡下跌的趋势，日内最低点于45.19美元。4小时图上，布林带开口向下呈空头趋势，K线运行在布林带下轨附近呈弱势，MA5日均线下穿10日和20日均线呈死叉之势运行，附图MACD指标快慢线死叉运行在0周下方，整体趋势上空头依然占主导，油价45美元关口没有任何的支撑可言。小时图上，布林带三线呈持平运行，价格偏区间震荡，K线运行在布林带中轨附近，MA5日均线有拐头向上形成金叉之势，附图指标快慢线0轴下方呈金叉向上发散，短期内油价还会延续这波多头上涨，但上涨空间极其有限，不可过量做多，大趋势上空头结构还是很强势。操作上程紫曦建议还是以高空为主，美盘坚持看空思路。



下周一原油操作策略：

1、反弹46.3-46.1附近空单进场，止损0.5美金，目标看到45.2-45，下破持有；

2、不破45可在45-45.2附近多单进场，止损0.5美金目标看到46上方。

3、强破45可顺势轻仓空，止损0.5美金，目标看到44.4一线。



程紫曦czx485：原油多单解套

1、被套46.15-46.30区间多单的朋友，前面已经错过两次小损出局的机会，这些朋友大多是死看原油多头才会在前面反弹不出，但单子没赚钱不说，反而错过了空单获利的机会，得不偿失!建议资金足够的情况下可在45.90附近分批补仓，耐心等待反弹46.20附近小损出局!那么这个单子就可以成功解套出局了；

2、被套47.90甚至48.20上方多单的朋友，要么是舍不得损，还抱有涨起来的幻想，要么是已经不知所措，也不知道怎么解套，何时补仓，补多补空不知道该如何抉择!那么我告诉你，这个区间套得很多，有两种操作：资金量够的话建议锁仓，结合顺势逐步减仓操作把损失降低后再反弹小损出局，不过这个方法对操作要求很高；或者等待行情反弹至47.0美元附近逐步减仓出局。具体解套方法还得结合具体情况进行。



程紫曦寄语：市场每一次的洗盘背后，都代表了主力的真实意图。市场是一部假象、陷阱、机遇、交织而成的连续剧，透过表象剖析本质，调整并非下跌，反弹并非上涨，大趋势上的上涨中会夹杂着小周期的下跌，小周期的波动会支撑起大周期的趋势，这些都是实盘交易需要时时刻刻所掌握的市场动态，市场唯一不变的就是一直在变。大趋势的确立是时间和空间不断积累的结果，所以一旦大趋势确立，就不会轻易被改变，而无论是短线还是中长线交易，着眼点都应该放在大周期上，只有大方向对了，中间即使有小失误，也不足为虑。





