言智权：6.10探索黄金下跌不为人知的秘密，下周行情如何？ [复制链接]

言智权：6.10探索黄金下跌不为人知的秘密，下周行情如何？

本周行情可谓是惊现万分，且说黄金本周首登1295.98一线，差点就应了异口同声的千三行情，你还别说黄金之前出现的顶背离，脱离技术面指标的走势完全就是应着消息面上涨。首先要说的是上过头条的特普普“通俄门”事件了。



一收到到科米要发表证词，证明一下特朗普是否通俄，美国人民的心都提起来了。外一证实特朗普通俄，那美国那边的政坛不就一下子乱套了嘛。为保险，肯定是要将美元换成黄金保值的。这也证实了我的观点，从上个月19号到本月1号的这段时间恐慌指数一直在升温，且在本月2号终于爆发，死叉下行的MACD线瞬间调头金叉上行且幅度非常大，在避险情绪带动的上升趋势中黄金终到达1295.98一线。



岂料科米最终公布的证词并没有多大作用，之后黄金连在高位震荡过程都省略掉，一直在下跌。这一切也全都在智权的预料之中，几次止盈我的学生也都赚足了腰包，加入薇/Xin： yzq1660一起赚 ，毕竟不管特朗普有没有通俄，这事情终究不会闹大，毕竟总统私通他国这种事情怎么看都像是一个噱头，一种炒作！



当然黄金的上涨并不仅仅只是这一点而已，其中当然不乏卡塔尔断交7国的国际性新闻了。智权在想，卡塔尔一个农业不发达得靠从他国购买粮食的国家，在没有食物供给的局面，会不会诱发另一波避险呢？具有相关人士报道，卡塔尔有些地方已经开始疯抢国家存粮了。因食物短缺引起战争也不是不可能呀。其次卡塔尔这个国家比较特别，与邻国断交的原因也是包庇恐怖分子组织。而且听特朗普的口音，卡塔尔似乎是他美国罩着了，毕竟跟唯恐世界不乱的国家挂钩的新闻都是跟钱挂钩的。



英国大选局势有点复杂，说不定来一次悬浮议会还有第二次大选，后期还需密切关注。



我言智权是一个爱好和平的人，我希望没有消息面做引导全靠技术性指标来判断，当然出现爆炸性行情时我也是阻止不了的。枪炮一响黄金万两，我能做的也只有顺势而为！









黄金技术面分析——



黄金日线目前处于下行探底过程，MACD正结死叉，在没有经过震荡休整期，这种死叉一般是没有多大跌幅，下周一看空是一定的，4小时MACD线下行并没有回调的现象。布林带也是平行向下，最近时间段的线体也表现的比较平稳，调整弧度也不是很大。技术面综合来看空头趋势强烈。下方看最近低点1261支撑线。



黄金下周操作思路：



手上有空单的可以先放心持有，没有空单的建议先观望，围绕1261线操作。



（因文章推送需审核等原因，无法实时更新策略，请投资者仔细观察三思而行。如有需要敬请关注yzq1660。本文撰于周六/文/言智权）









操盘交易铁律与君共勉！



1、到了止损位,严格执行止损价位,不管以后看这张单是否平得错或对；



2、亏单平仓后,绝不反手,调整好心态后再分析入市；



3、浮赢加仓失败后,严格遵守“赚一万元不走,到赚最后一分时必走”的补救原则；



4、当平仓有了巨大利润后,杜绝马上入市做单,平息喜悦心态后再作分析入市。



做好一个专业交易者首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，不能够感情用事。



我是言智权薇イ言：yzq1660，任何布局策略，实时解套我们都有，不为别的，就因为你刚好需要，我正好专业，仅此而已。



