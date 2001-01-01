[技术分析] 程紫曦：6.11投资中你为什么会亏损？总结市场10大投资交易理念 [复制链接]

程紫曦：6.11投资中你为什么会亏损？总结市场10大投资交易理念

方向不对，努力全费，方向若对，事半功倍。在工作当中如此，投资亦是如此。财富不是靠工资，而是靠正确的投资。三年前的选择，决定了今天的生活；而今天的选择，决定了三年后的生活！虽然每个人都有机遇，但不是每个人都有勇气去追求梦想；机会永远都是给那些有智慧、有眼光、有勇气的人准备的.今天紫曦为大家总结了一些为什么会亏损的原因，及在这个市场应持什么样的交易理念；



程紫曦czx485：为什么会亏损？

一、出场太早

没有抱牢获利仓位，亏损并不是亏损，但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利，是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中，只要趋势开始确立向一个方向移动，那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动，这是阻力最小的方向。在这里，心理问题和纪律是关键。

想坐稳赚钱的趋势仓位，紫曦建议应该有几个纪律和良好心态：

1，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。

2，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%-20%的利润，并建立新的趋势方向头寸。

3，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。

二、逆市抄底卖顶

逆市操作抄底卖顶，这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货，或者觉得跌得过深而抢反弹；在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出，或者觉得涨得太快而放空；这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效，但即使这样，小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入，而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空，或者跌到明显支撑位出现强势时买入，这才是安全的方法。

如果顺势操作，那么你最可能做对无数次而做错一次，只错在转折点上；但如果逆市操作，那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点，正确的方法应该是放弃前10%甚至是20%的利润，而追求稳定可靠的顺势行情利润；也就是说，一定要等到趋势确立后才能进场交易。

三、顺势仓位被洗盘

趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点，在趋势的发展过程中不断提高止盈点，直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使你的仓位出场，而后市场又恢复原来的趋势，这种情况时常发生，毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下，我们应对的策略是严格按止损止盈点出场而后再次重新入场，而且不在意以更高的价格[做多]或者更低的价格[做空]入场。

四、趋势行情太短或者假突破

趋势行情太短，应该说在绝大多数情况下，这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情；更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情；而横盘的突破行情太短，便是假突破。无论那种情况，可以说正是建立反向头寸的良好时机，甚至可以将其做为一项指标来使用，建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断，反应快，设置支撑阻力位明确有效。本质上来说，假突破，行情过短的假趋势，正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作，那么相反的方向才是正确的。假突破，假趋势正是指明了行情正确的方向。

五、追涨杀跌

趋势交易并不在乎追涨杀跌，因为趋势行情中高点还有更高点，低点还有更低点。顺应趋势的仓位，只要有耐心等待趋势的发展，总是可以获利。但如果不讲究买卖时机，在短期的头部或者底进场，随后价格回撤，仓位被套；不但影响情绪，使心态失衡；更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。

一般成交量突兀放量时，代表群众盲目跟风盘入场，此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖，随后群众的买盘或者卖盘耗尽，价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点[做多]，下跌趋势中的反弹高点[放空]，并注意一波趋势行情的50%回撤。



程紫曦：总结市场几大投资交易理念

1、止损

做交易的前提是严格的带好止损，技术分析做的是高概率的事情，而没有百分之百，行情瞬息万变，很多时候都是一去不回头的。在这个市场我们不要存在侥幸的心理，止损能让我们保住本金，来寻求更多的交易机会。利如多头趋势当中，你做了空单，这时候破了压力位第一时间止损，能够保住元气，减少亏损，止损就是赢。有错误我们要勇于面对。

2，止盈

很多人往往到了行情的关键位置不愿意止盈，反而最后变成亏损，很可惜。这时候如果我们有了很大的利润，其实可以用移动止损法来保住利润。总的来讲还是不能存在侥幸的心理，要有计划有预期的进行交易。

3、进场点位

通常我们要结合行情的趋势，形态，和指标，支撑以及压力去寻找进场点位，而不是其中的某一种，如果判断了行情的方向，我们只需要等待离我们止损点尽可能近的一端点位进场，以获得比止损更大的利润。这样才能长久的获利。

4，仓位

仓位是十分重要的，甚至比准确率更重要，我们做交易一般单个品种控制在仓位的30%以下，分散交易三个品种，总仓位控制在60%以下。这是仓量。更为重要的是长期跟单的仓位，应该要保持平稳。如果你现有1万资金，每次做2手，就不要变动，有时候操作1手，有时候操作4手。如果亏损的单子都重仓了，那么给到80%的准确率也不一定能挣钱。

5、顺势

从历史的日线K线可以看出，行情是在很长一段时间内维持着一个方向的，这些都是利润，不要想着随时调整，指标也有背离的时候。可能行情一直上涨，而指标还在下滑，投资市场也没有绝对的顶部和底部。

6，果断

做单不是任何点位都能进场的，作为分析师，我可能等着这个进场点位很久了，最后给到客户，多单他担心还会跌，空单他担心还会涨，这虽然是人之常情，但是往往会错过我等到的最佳进场时机。等到机会我们就应该果断的进场，合理的止损也会帮我们规避风险。

7，频率

可能你习惯了其他平台老师一天带你做10单8单，快进快出，但是最后很难挣钱。因为每天的行情就那么多，我虽然每天2-3单，但是能真实的带你把握利润，因为我不会去贪图挣短期的手续费，而是为了把资金量做大，能够更长远的合作。

8、心态

我希望每一个客户都行跟我合作都是轻松投资，稳健盈利的。单子下进去了，带好止盈止损即可，看盘一个是累，二个也不能改变行情，还容易造成错误的决定。这也是我从事分析行业以来多年的教训。投资是一种乐趣，不要成为你人生的包袱。

9、心情

不论在任何时候，我都希望你们能有一个好的心情，投资有亏有赚，做的是长期的收益，不是一两单就能决定的。有些时候会因为心情而导致利润没能把握。如果亏损一单真的能影响到你的心情，我建议你可以在仓位上做出调整，轻仓操作。客观的讲，如果你一周或者一个月在我这边得不到满意的收益可以随时的退出。因此，不要有消极的情绪产生，要做一个理智的投资者。

10、加仓

如果你在盈利的时候我或许会考虑让你加仓，但是亏损了不要轻易的加仓，除非是顺势的，加仓的同时你必须要事先做好止损的心理准备

你越了解这个市场，你越能在真正的金融危机之前，提前做好措施，去保护自己的价值。作为高瞻远瞩的广大投资者，如果危机或者损失已经造成。那么再去补救，已经晚了。居安思危，老祖宗几千传下来的的硬道理。更多的需要我们去思考，去客观的全面考虑，更要去有效的执行。



