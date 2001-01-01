[实战看盘] 【 双 底 构 造 开 启 新 一 轮 上 涨 之 路 】 [复制链接]

周五大盘继续震荡上攻，权重蓝筹再次发力，保险、银行等板块带动指数冲击60日均线的压力，与此同时，中小盘股则在盘中一度走出逆反的调整走势。以399005创业板指数为例，从早盘开盘就持续下跌，中小盘股与上证50为代表的大盘蓝筹再次出现跷跷板的奇怪行情。只是下午在蓝筹走软的时候才敢再次拉动向上。为什么近期市场持续拉升大盘蓝筹时，而中小盘股却每每走出逆市下跌呢？首先说为什么市场主力拉动大盘蓝筹股，其目的就是想让投资者看到以价值投资为主的操作是可以获得很好的收益。



另外，这些大盘蓝筹的股份大多集中在国家队手中，即为国有资产。拉动这些品种既能维护“指数的尊严”，又能实实在在的获利，真可谓一举两得。以拉动大盘维护指数的虚假繁荣来达到顺利发行新股的目的，只能说这是一种掩耳盗铃的行为。市场群众的眼睛是雪亮的，你现在大批发行的新股都是中小盘股，而且上市后根本买不到，等能买到了打开一字板就开始套人，已经形成了恶劣的循环效应。因此，投资者对次新股并不感冒，借拉高指数之际纷纷高抛卖出，这也就是次新股为什么大跌的原因，也正是一拉上证50股，其它众多的中小盘股就纷纷跳水的根结所在。



技术上，本周前半周上涨，后半周拉起，只是时间节点上 本人认为，周三会见周低点然后上涨，提前到了周二。提前的上涨是件好事，说明大盘比本人预想的要强。重要的是大盘突破了3120点的双底劲线位。大盘双底已经养成，这是未来行情上涨的基础。下周走势提前预测，个人认为，下周大盘主要的运行应该是在60日均线附近反复的震荡整固，冲到3200点可先行高抛，如回调到3120点则可逢低吸纳，但不管怎样大盘经过下周的整固后，就会迎来一波更强的上涨行情。目标是4月14的缺口3238点。这个位置将会很快见到。



操作上，控制五成左右仓位，高抛低吸好股。目前漂亮50打头阵，雄安、粤港澳等回调，但强庄股值得波段操作，观察前期人气股的回升力度。从近期涨 停个股表现来看，机会更多集中在超跌股，可重点挖掘有利好驱动的有关绩优标的，适当潜伏等待拉升。



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