[技术分析] 程紫曦：6.11下周黄金迎加息后市是涨是跌？多单解套及如何操作？ [复制链接]



程紫曦：6.11下周黄金迎加息后市是涨是跌？多单解套及如何操作？



周末其实不仅是休息，更是一种学习自我提升的过程，养成一种习惯在周末再看看分析近期一个行情、读读书。当然，也不得不感叹时间过的好快，5月已经过去，6月已经开始，而每个周末都是一次冷静的延伸，让你休整之后更好的面对新的机遇与挑战。有些事要学会刻在沙滩上，别轻易的刻在心上，包袱重了容易拖累你奔跑的速度。紫曦写周评，其实就是阐述自己对行情走势观点，另一方面是帮助在看的各位分析行情以及疑难解惑。正所谓，兵马未动，粮草先行。无论过去盈利如何，别忘总结吾日三省。



程紫曦：本周黄金重点回顾，下周展望

本周五市场的焦点无疑在英国大选上面，伴随各选区结果的相继出炉，本次英国提前大选也基本上正式落下帷幕。结果显示，没有任何一家党派获得超过半数以上议席，这也意味着英国将迎来历史上第六次“悬浮议会”。此次英国大选结果多少有些出人意料，而且悬浮议会对于英国的**稳定以及经济发展而言都会造成不利影响，按理说，市场避险情绪应当加强，黄金价格也会相应上涨。而实际上，今日金价继续延续前两日跌势，当日跌幅达到0.47%。为何英国大选飞出的这只黑天鹅没能领着黄金价格一起飞呢?



程紫曦分析：悬浮议会避免了三大风险：“悬浮议会”算是英国特色，意味着没有任何一个**党派能够在议会中取得绝对多数。英国下议院总计650个席位，取得绝对多数就需要在大选中赢得326个议席。缺乏绝对多数的议会由于决策权力过于分散，脱欧的制定以及推行都将面临巨大的阻碍。说的通俗一点，一家独大就好通过。反之如果大家实力都差不多但想法各异甚至互悖，就得你来我往个好几回合才能做出最终决定，而且最后往往还落得个相互妥协的结果。精力都用来窝里斗，哪还有心思一致对外?这样的悬浮议会对于英国的**经济稳定以及紧接大选之后脱欧程序的推进可以说都是最坏的结果。下周黄金又将迎来美联储决议周，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相。美联储即将来袭，预计 黄金上演“过山车”。



程紫曦：黄金技术面分析

4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。目前，1295与1300两道强力压制得到确认，在没有重大利好支撑金价的情况下，很难有突破的可能，加上昨日跌破1280重要支撑，令空头更加肆掠。只不过，昨日英国大选出现悬浮议会，混乱的局势一定程度上给予了金价支撑，因此不排除行情有再次站上1280的可能。而目前上方压力暂时关注昨日低点1270一线，上方压力则关注1260一线，这里将是介入多单的最佳点位。综合而言，风险事件未能爆发，多头短期将失去了避险支撑效果，因此日内操作上紫曦建议逢高做空为主！wei：czx485.



黄金操作建议：

1270附近做空，止损1275，目标1260，跌破持有;

1260附近做多，止损1255，目标1270，破位持有;



程紫曦czx485：黄金多单解套

1、被套1277一线多单的朋友，紫曦先在这里分析一下黄金的特性，黄金要么长时间震荡，要么就是单边行情。纵然这个点位做多有一定的道理，但是错就错在不带止损，没有找对安全的点位，1277作为一个强支撑，那么把止损放在1273是非常有必要的，震荡转向单边往往就是一瞬间的事，就算天上掉金子，但是徒手接也会砸死人的，控制风险，让金子落地企稳了再去捡不好吗？话说回来，这个点位的多单所幸套的不深，可以选择低位补仓，反弹出局；

2、被套1281一线多单的朋友，处理方式与第一点一样，但是由于被套已经超过十美金，还请做好小损出局的准备；

3、被套1294最高点多单的朋友，由于被套已经接近三十美金，这里先强调，不要锁仓，不要锁仓，这时候如果你锁仓在没有消息面的刺激下很容易造成天地锁。但是说白了，这个点位的多单想要获利短时间内基本是不可能的，紫曦建议低位补仓逢高减仓慢慢挽回损失。



程紫曦寄语：马行软地易失蹄，人贪安逸易失志。枪械无罪，有罪的是扣动扳机的人，行情没错，有错的是看行情方向的人。每一个人都可以站在阴阳线上，分享这个市场的利润，并感受来自时间的考验。鞋底磨穿了，不等于路走到了头，时间都看盘了，不等于钱就自然来了。没有斗狼的胆量，就不要牧羊。







