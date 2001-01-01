[技术分析] 程紫曦：6.10周评原油持续下跌，下周一走势分析及操作策略，多单解套 [复制链接]

程紫曦：6.10周评原油持续下跌，下周一走势分析及操作策略，多单解套



古语道：“以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。”投资亦是如此，不止要注重未来行情，对过去的种种也要了然于胸。对于行情是个借鉴，对于操作则不断总结提高，在今后的操作中更加娴熟和游刃有余。



程紫曦：钻井数据利空原油，下周多头无望

周五(6月9日)欧盘，国际油价走势反复，在跌至日内低点后突然强势拉升，逆转跌势，美国WTI原油期货7月合约逼近46美元关口，最高涨至45.92美元/桶，布伦特原油8月期货突破48美元/桶关口,最高涨至48.15美元/桶。

美国能源信息署(EIA)最新公布的数据显示，截止6月4日当周，美国原油和成品油库存总额创下自2008年以来的最快涨幅。

EIA的利空影响仍在持续，且近期油市利空因素不断，市场短期的情绪已经恶化。与此同时，油价在跌破了周三触及的低点后，油市的抛盘加剧。wei：czx485。

美国当周石油钻井总数录得连续21周上升，美国页岩油产业功不可没。尽管6月9日当周美国石油钻井总数录得上升，但是美国下48周原油产量录得小幅下滑。本周石油钻井总数较上周增加8口，刷新2015年4月以来新高。考虑到油价对钻井数的影响往往有滞后作用，预计未来石油钻井总数增速将放缓。这在一定程度上都是利空原油的！



程紫曦：原油技术面

日线上油价一直处于弱势，前期受阻于51.97一线后油价一直是震荡下跌的趋势，日内最低点于45.19美元。4小时图上，布林带开口向下呈空头趋势，K线运行在布林带下轨附近呈弱势，MA5日均线下穿10日和20日均线呈死叉之势运行，附图MACD指标快慢线死叉运行在0周下方，整体趋势上空头依然占主导，油价45美元关口没有任何的支撑可言。小时图上，布林带三线呈持平运行，价格偏区间震荡，K线运行在布林带中轨附近，MA5日均线有拐头向上形成金叉之势，附图指标快慢线0轴下方呈金叉向上发散，短期内油价还会延续这波多头上涨，但上涨空间极其有限，不可过量做多，大趋势上空头结构还是很强势。操作上程紫曦建议还是以高空为主，美盘坚持看空思路。



下周一原油操作策略：

1、反弹46.3-46.1附近空单进场，止损0.5美金，目标看到45.2-45，下破持有；

2、不破45可在45-45.2附近多单进场，止损0.5美金目标看到46上方。

3、强破45可顺势轻仓空，止损0.5美金，目标看到44.4一线。



程紫曦czx485：原油多单解套

1、被套46.15-46.30区间多单的朋友，前面已经错过两次小损出局的机会，这些朋友大多是死看原油多头才会在前面反弹不出，但单子没赚钱不说，反而错过了空单获利的机会，得不偿失!建议资金足够的情况下可在45.90附近分批补仓，耐心等待反弹46.20附近小损出局!那么这个单子就可以成功解套出局了；

2、被套47.90甚至48.20上方多单的朋友，要么是舍不得损，还抱有涨起来的幻想，要么是已经不知所措，也不知道怎么解套，何时补仓，补多补空不知道该如何抉择!那么我告诉你，这个区间套得很多，有两种操作：资金量够的话建议锁仓，结合顺势逐步减仓操作把损失降低后再反弹小损出局，不过这个方法对操作要求很高；或者等待行情反弹至47.0美元附近逐步减仓出局。具体解套方法还得结合具体情况进行。



程紫曦寄语：机遇如清水，无处不可流；机遇如月光，有隙皆可存！可以有所作为的时候只有一次，那就是现在！然而，许多人却在悔恨过去和担忧未来之中浪费了大好时光，然后机会就是这样擦肩而过，到了最后就是无尽的悔恨与不甘。我们的人生何曾不充满，那朵朱槿花儿，就在你我的心灵深处摇摆，那无限的风光我们几欲搅尽。然而我们总是习惯于守侯第一个春天，而对第一个季节的空获，我们往往轻率地将第二个春天弃之门外，将梦交归于梦。之花垂青的只是那些有耐心，持着追求的人。今天，倘若给你一朵梦中的朱槿花，你应该有勇气买断第二个春天。









