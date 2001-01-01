[技术分析] 杨逸庆：下周耶伦领美联储搅动市场6.10现货黄金.原油周评 [复制链接]



佛曰：一失足成千古恨，再回头已是百年身！坐亦禅，行亦禅，一花一世界，一叶一如来，春来花自青，秋至叶飘零，无穷般若心自在，语默动静体自然。其实做投资也是一样，保持一个好的心态，稳如泰山，不为行情所动！坚定的执行自己的操作计划，同时做好风险控制，盈利自然离你不远！周末愉快，一路前行的朋友们。



本周的行情结束了，不论结果是盈利还是亏损，给自己放个假，不要忘记除了投资你还有家人要陪，还有生活要过，投资不是你生活的全部，有套.单的朋友也不要周末一直纠结于套.单，无论你怎样纠结，周一开盘行情是涨是跌都不是我们可以左右的，与其这个周末痛苦的度过，影响到工作生活影响到你下周的投资，不如给自己的身心都放个假，如果你套.单了杨逸庆来帮你解.套。你的亏损也交给我来处理，我来帮你制定方案挽回亏损，而你周末需要做的就是好好休息，调整心态，我们下周再战.最后还是希望各位投资者认真的看完笔者杨逸庆老师朋友圈yyq4818这篇文章能够真正的获得收获，有需要的投资者可搜.索笔者杨逸庆老师与我交.流。



本周市场事件解读：



周六(6月10日)英国大选终于落下帷幕，特雷莎·梅的保守党将和北爱尔兰民主统一党组成联合zheng.fu。本周三大风险事件已然落幕，英国大选还是和之前脱欧那样意外；欧洲央行决议，德拉基还是那只鸽王；科米证词波澜不惊，特朗普的通俄嫌疑被澄清。



本周金融市场可谓是风起云涌的一周，美国前联邦调查局局长科米的国会证词，英国大选结果出人意料导致“悬浮议会”的产生，欧洲央行的决议等风险事件轮番轰炸市场。你的仓，还好吗？



回顾这几个重磅风险事件，不得不提的是周四的英国大选。周四的英国大选中无一政党获过半数席位，悬浮议会将带来很大的不确定性。保守党获得319个席位，距离326个多数席位还差8席，其竞争对手工党获得了261个席位，苏格兰民族党和自由民主党则分别获得35个和12个席位，民族统一党在北爱尔兰选区获得了10个席位。周五英国首相特蕾莎·梅宣布将通过民主统一党（DUP）的支持组建新zheng.fu，从而为未来提供“确定性”。



另一方面，在前美国联邦调查局(FBI)局长科米在参议院作证和英国大选前，美元指数跌至七个月低点。但周四和周五美元指数连升。科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。但科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法。站在市场的角度来说，科米的证词对市场而言基本上算不上什么。但是对美元来说这更多是帮助。



对于黄金市场而言，目前的黄金市场反应有些超前，因本周稍早的涨势一度驱动金价测试1300美元略下方关键阻力。在下周的美联储货币政策会议之前，由于欧元和英镑走软，美元成功获得一些动能。美元走强给黄金带来一些强劲的逆风因素，即便美联储下周“偏鸽”加息恐也不足以提振黄金。永远记住一点：对于投资者来说，市场最大的特性就是买预期卖事实。



下周市场又将迎来美联储决议周，在6月的决议之上，美联储很可能会升息，而且在这次决议上，美联储会公布最新的经济预期，美联储主席耶伦也会登台亮相。美联储即将来袭，下周的市场更精彩。大家可持续关注杨逸庆老师建议，天加薇#芯yyq4818。企-鹅：166-9760-141关注最新行情最新动态走势。及时了解市场资讯，把握大趋势行情助你稳健获利



黄金下周预测



在上周五基本维持着1286-1283的一个窄幅震荡行情，但是欧盘之后很明显，行情从早盘的震荡整理转变成震荡下行，随后开始在均线下方运行，这个时候你本能地就应该地感觉到行情在转弱，即便不懂分析也能明显的发现每一次反弹的高点都比上一次底，而K线上也能明显看出阴盛阳衰，这不需要你有专业分析的能力，凭眼睛就能看出来的事实。那么，对于下周来讲，下方支撑1268已结跌破，防守点位看1261-1259一线，目前价格相交于1267一线，有单子被套在1280上方的朋友注意了，预计会有一个缺口的回补，反弹再1271，破位看1275，那么这个点位可以考虑离场了。不过下周预计黄金还将走出一个大的下行空间。



黄金技术面分析：



在黄金日线走势图上看，上周一杨逸庆就提出头肩顶的这个形态，目前也已经按照既定的轨迹在运行，那么后市的走势会延续头肩顶形态走势的可能性非常大，金.价在本周二录得1295.94高点之后便立刻开启了下跌行情，中间几乎没有停顿。并且下跌幅度较大，在k线上已经出现了明显的三只乌鸦信号。这通常意味着行情迎来拐点，并且后市持续看跌。根据今年以来上涨的通道来看，杨逸庆就强调过日线呈现触顶迹象并推测金价会在近期出现回落下跌，只是没想到连1300都没能触及，不过至少突破了前一次的新高。这一次回落一方面可以看做是黄金多头力量的减弱，一方面也可以看做市场在面临加息来临前的获利离场，因此在短期内黄金价格可能会维持一个下跌的趋势，下方我们可以重点关注1260关键支撑，尤其是后者，因为当前走势图中，虽然金价出现拐头回落的走势，但布林带三轨依然保持上行的趋势，下轨正在向1260延伸，如果金价下跌到1260受到下轨支撑，那么行情可能会止跌反弹，但如果跌势过猛，直接跌穿1260和下轨，后市金价可能会进一步向1245迈进。所以对于下周现货黄金走势杨逸庆朋友圈yyq4818认为以反弹做空的思路来进行操作！周一操作阻力1272一线附近，支撑看向1260.而下方继续突破的话，再加上下周加息的金靴子落地的配合，那么下周的走势就非常有可能继续向底部1230进发。



现货黄金下周初操作建议：



1、反弹1270-1274，建议空单进入，止损1276美元，目标1260附近；



2、回落1260一线轻仓做多，止损1257下方，目标1268一线。



原油本周总结



近期的比较多的一个问题是原油能否做一波中线多，今天针对这个问题给一个分析，还是来看看之前逸庆对原油阶段性的看法。



5月中走到现在，随着基本面的大幅度利空以及50.20的破位，找这个压力线反复空原油是比较简单的，数据日的需破走了一波诱多，随后阻力线破位。下面的一周杨逸庆建议以短线进出为主，原因就是等待油价的阶段性底部。



日线在54美元高位下破以后至今属于第二周期，第一周期的底部最低我们见到过44美元的破位，那么这个下行轨道第二周期底部也要放在这里，按照周期时间来看本月中旬就能见分晓，所以未来几个交易日里暂时以短线进出为主，耐心等待。



周一做单建议：46.3-46.6的范围去空一下，利润看0.4。





心态决定成败，很多时候你一单本来可以挣钱的单子，但是就是拿不住。一个回调，你觉得亏一点卖了算了。很多亏损的单子，我们就是死不放手。总觉得跌那么多了，应该会反弹了。等反弹再出。结果反弹，你又说等过前高再出。但是反弹永远不会过前高的。然后让你反手，你又觉得已经跌了这么多了，不会涨了吧。方向是决定心态的唯一要素，正确的方向才能坚定你的心态。盈利会让你觉得这单子没有错。所谓方向不对，努力白费，也是这个意思。一位好的老师能够帮你确定正确的方向，再告诉你什么时候入场。你现在需要总结一下你的方向最近对了几次，如果不多。你就要考虑一下换一位好点的老师了。



只要有关注跟着一起操作的朋友都能看到我们获利不是靠嘴巴讲，而是实打实的策略，我知道很多朋友老是去体验单单准，市场上人人都说在赚钱，可自己就是在亏；体验单单准因为你不是他的客户，给大家分析出一个趋势谁都能分析的对，而真成为了客户你单子哪怕对了你分析师也不敢让你拿多少个点，但逸庆不同，我止盈永远大于止损，除非是趋势明显变了。市场没有所谓的死止损也没有死止盈，实力这个东西嘴巴说了不算，甚至体验了都不算，投资是一个长期的过程，只能是操作了最后账户的钱变多了才算，赚到手的钱才是钱，所谓的体验在我看来实在没有任何意义！



本文由杨逸庆独家撰写，因各平台点位差异，以及网络发布的延时性，操作建议仅供参考，请做好风险控制，具体操作方案以杨逸庆朋友圈yyq4818实时策略为准。入市有风险，投资需谨慎。