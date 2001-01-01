[荐股专贴] 沈梓绮：黄金上周暴跌原因解析下周还会跌吗？下周黄金走势分析 [复制链接]

沈梓绮：黄金上周暴跌原因解析下周还会跌吗？下周黄金走势分析



很多人在市场的跌宕起伏中很难持有一份平常心，总是在亏本后显得焦躁不安、诚惶诚恐，而在盈利后兴高采烈，没有用平常的心态对待市场投资。而书中利弗莫尔建议的方式是：将利润的一半锁到保险柜中，这样既是对自己过去成功的一种肯定，也是对将来人生的一种保护。而我认为，在你确认、买入后，要静观其变，市场的变动不会在一天内结束，我们要拥有足够大的耐心，等待时机的到来，因为心急必会铸成大错，成功是源于情绪的控制。



由于六月份是我的生日（6月26号）所以特向梓绮的广大实仓发放福利，凡是在本月开户并且激活的朋友每人单线一个100的红包（激活完成红包就立马发出），越快越多直到本月工资发完为止，有限时间截止本月27号，我要是不给客户发红包从此不再在金融市场从事！



基本面分析：



英国大选出现令人意外的结果，特蕾莎·梅原本期望通过提前大选增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入**动荡之中，也令退欧谈判前景平添变数。



受此影响金价周五连续第三日下跌，因美元在英国选举未产生具有绝对优势党派之后走强。加之稍早前FBI局长科米在美国参议院情报委员上的政词并未对特朗普政局造成多大困扰，黄金录得五周来首次周线下跌。现报价1266.9。黄金周二冲高1300失败之后之所以快速下跌，梓绮分析了下原因，有以下几种可能：



1.英国大选避险作用不给力



即使出现市场预测的最糟糕结果“悬浮议会”，但是这种情况仍然在投资者的预料中，所以避险效应的作用经过消化后，能推升黄金上行的能力明显减弱。



2.美联储6月加息压力



沈梓绮行情分析：最近这一周，市场重磅消息太多，以至于人们暂时忽视了美联储加息这一把利剑。当英国大选、科米证词等事情结束，加息又重新成为了投资者的关注主线。昨日靓丽的初请数据，一巴掌打醒了某些人的“牛市梦”，黄金价格当晚大跌10美元。目前，黄金市场对于美联储加息的利空效应开始出现，这类似3月份加息前黄金大跌的情形，强势的加息预期把金价压得抬不起头。所以今日黄金仍在下跌中。



黄金行情分析：



本周黄金收线又是收了一个大阴，相信又有很多朋友出现了套多单的情况，套单的朋友先不要着急，耐心看完分析，昨日的分析中沈梓绮明确指出黄金日内在1270-1282区间操作是可行的，但是对于美盘前后一定要撤仓离开。因为昨日晚间黄金的一波暴力下拉就让1270关口的支撑显得岌岌可危，虽然在1270-1271一带强支撑下，午夜小幅反弹后高位震荡收盘，所以梓绮一再强调美盘前后的重要性，区间不破不要轻易追空追多，可是一定还是有人被所谓的“消息面”所误导，选择了盲目操作。



黄金方面：自日线冲高1296一线，刷新年内新高后便连续收阴，日线的整体下行趋势。4小时上，价格下探跌落至短期均线下方，且下破位布林中轨，但从周期指标来看，势能上不具备空头走延续，因此4小时不宜过分看跌。小时图上，从小时图中我们可以看到，黄金一直是受小时线布林带压制下行的，这也是为什么梓绮说昨晚美盘前一定不能轻举妄动的原因，不破位我们宁可不做单，不是不想抓去这波利润，而是稳健才是我们的目的，我们宁可等1270破位了再进场，利润虽小但至少拿的心安理得。下周开盘我们需要关注下方1270一带的支撑，如果1270破位那么下周还是要跌的，建议下周回调1268-1269一带做空。要强调的是，虽然说目前空头为主，但是在下方1258-1259一带非农起涨点不破，还是不能给多头下妄论的。在这里梓绮再次提醒大家，下周在这点附近做单的朋友一定要做好风险控制，单子损了下一单看稳了很容易赚回来，如果一套再套，资金缩水严重那就很难了。现在手上有套单的朋友，要引起注意了，由于你们的套单点位不一，仓量不一，资金不一，在这里不好给出相应的解套策略，有套单的朋友可单线沈梓绮私人蔚芯



黄金操作建议：



1、上方1285，空单进场，目标1278、1270，破位下看；止损位4个点。



2、下方1270-1271，多单进场，目标1276、1285，破位上看；止损位4个点。



严格止盈止损，严格把握点位，严禁重仓操作！做单，首看趋势，其次看点位，最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作是对还是错，都必须要有操作的理由。有理由的操作，无论对错及时检讨，这才是真正投资，否则，都只会沦为赌博。我们安稳赚钱，把握机会，我们稳健获利，控制仓位做好良性循环投资，切记，不要带着情绪做单！希望沈梓绮的文章能给你们带来收获，在接下来的投资里顺风顺水，如果有不懂的地方可前来交流。



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