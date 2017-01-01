[实战看盘] 李淼盛：周评英国大选遭遇“黑天鹅”，下周行情导读 [复制链接]

窗外没了阳光，穿不透这层窗纱，白天没有蓝天，雾霾让人自强不吸。端坐电脑前，死盯K线图，敲打键盘声，抒写此博文！下周行情是如何运行的呢，别急，我来讲，你来看。

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“灾难性的”英国大选



黄金周五的下挫主要是因美元上涨引发的，美元上涨金价下跌，而实际上英国大选后的不确定性对黄金还是有支撑的。英国此次大选是应特丽莎梅的号召提前进行的，目的是在议会中赢得更多席位从而使退欧谈判更顺利，但选举的结果与特丽莎梅的初衷大相径庭，其首相位置也有可能不保。此前，工党领袖科尔宾呼吁梅辞职，他表示已经做好准备为国家服务。自由民主党党魁法隆也认为梅应该“感到惭愧”而辞职。甚至保守党内部也不乏这种呼声，有保守党成员将这场竞选形容为“灾难性的”。



欧洲央行预期增长提速但保持利率未变



周四（6月8日）欧洲央行宣布提升其对欧元区经济增长的预期，但保持利率未变。



欧洲央行主席德拉基（Mario Draghi）也暗示没有进一步降息的需要。他在媒体发布会上说到：“我们现在有信心通货膨胀会升至我们的目标。”



目前欧洲央行预期，2017年欧元区经济将增长1.9%，相较3月份时预期的1.8%上调。同时欧洲央行也将2018年和2019年的增长预期分别由1.7%和1.6%上调至1.8%和1.7%。



周四早些时候，欧盟统计局宣布欧元区经济今年一季度以一年来最快的速度增长。19个使用欧元的国家今年经济预计将增长2.3%，达到美国的近两倍。



德拉基称，经济的回升主要归功于投资和公司利润的增加，以及全球经济的复苏对贸易和欧元区出口的支撑。



基本面利好因素：



1.截至北京时间10:00，英国650个选区中，共有267个选区投票结果出炉，其中工党赢得129个选区，保守党106个选区。若首相特蕾莎梅所在的保守党未能获得多数席位，则会迈向“悬浮议会”，令英国的政局前景不确定性加剧。



2.欧洲央行周四宣布维持三大利率不变，以及维持每月600亿欧元的购债规模不变，符合市场普遍预期。值得注意的是，欧洲央行删除了“未来可能进一步降息”的表述，改为“利率料在未来一段时间内维持在当前水平。此举利好欧元/美元。



3.全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周四其黄金持仓量上升2.07至867.00吨，周三为864.93吨。



4.据韩联社周四(6月8日)早间援引韩国军方消息称，朝鲜周四从东海岸发射了数枚短程巡航导弹，导弹飞行距离约200公里。



基本面利空因素：



1.美国前联邦调查局(FBI)局长科米周四在参议院情报委员会听证会上作证称，毫无疑问，俄罗斯干预了美国大选，但总统特朗普没有要求他停止对此事的调查。期间黄金和白银价格双双跳水。



2.美国劳工部(DOL)周四报告显示，截至6月3日当周，初请失业金人数减少1万人，经季节性调整后为24.5万，分析师预估为24万人。数据低于30万反映就业市场状况良好。



3.美国劳工部周二数据显示，美国4月职位空缺飙升至纪录高位，雇主显然不容易觅得合适的员工，显示就业市场趋于紧俏，这或将鼓励美联储在本月调升利率。



个人评析：英国大选基本尘埃落定，在已经揭晓的英国大选634票结果中，英国首相特雷莎·梅的保守党已失去获得议会绝对多数席位的可能性，英国确定将出现“悬浮议会”。这意味着特雷莎·梅将不得不组建联合zheng.fu，或尝试在其他较小政党支持下执政，为脱欧前景带来巨大的变数。若英国大选结果出现悬浮议会，英镑兑美元预计将下探至1.21所以黄金也会随之上涨。这场选举中“巨大”的不确定性到底会让黄金走向何方呢。

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黄金走势分析：黄金本周收盘于1278位置，最低位置达到1264，已是本次回撤的最低位，而造成这样局面的便是“英大选黑天鹅”事件，那么从黄金日线图来看，J线到达20低位，也就是说短期内还是一个空头趋势，因为反转也是需要时间的，而MACD多头动能并未减弱更加说明了除开事件的不确定性之外黄金必会再次上扬。下周操作思路李淼盛建议低多为主。

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原油走势分析：原油，还是以之前的阶梯式下行形态继续运行，现在则处于反弹时间，上方看到46.5，接着从46.5看到45.2下方。K线录的形态相同的两根阴阳柱，多空趋势不明显，但通过之前的形态走势，我们可以判断原油现在处于一个上涨的趋势。下周原油操作思路李淼盛建议高沽低渣。