[实战看盘] 柳闵妍：6月12黄金上演过山车行情，周一多单能否继续? [复制链接]

柳闵妍：6月12黄金上演过山车行情，周一多单能否继续? 回顾本周黄金走势可谓跌宕起伏、动人心魄。周初黄金多头的气势如虹与周尾空头的来势汹汹形成了鲜明的对比! 一些不明关键的投资者可能已经被市场绕得晕头转向，手中多单套仓者应该大有人在。这里我们来系统的分析下本周黄金的走势原委，以期能对投资者有所帮助。





本周市场走势围绕周四的三大重磅事件展开，其一是美国前FBI局长科米的国会作证，其二是欧央行的利率决议，其三是英国大选 。因以上三大事件都发生在周尾的星期四，因此周初市场对上述事件的不确定性加深了投资者的避险情绪，从而推动了黄金价格的上涨，并一度触及年内最高点，接近千三关口。周尾三大事件陆续落幕，其结果与市场预计基本不谋而合，除英国大选有些出人意料之外，市场的避险情绪开始逐渐消退，那么理所当然黄金价格也会回落，这就是本周黄金过山车行情的大致原因了。

那么接下来黄金又该如何操作呢? 从趋势而言，多头大势已去，空头开始接力，因此中线布局建议投资者应以空单为主，从短期技术分析而言，盘面中各项技术指标已经出现严重超卖现象，那么下周一市场或迎来一波反弹，因此多单套仓者可趁机离场，切不可恋战，因为反弹只是暂时的，空头仍然主宰着当前的黄金走势 。具体实盘操作点位柳闵妍盘中会实时给出，可添加柳闵妍薇信：VL5523详细了解，投资路上我们且行且珍惜!

撰稿人：柳闵妍

