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[实战看盘] 覃汐妍：6月10下周一黄金多单被套良方解密，生命线支撑反弹一触即发 [复制链接]

黄鹭盈

红豆币
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发表于 2017-6-10 10:41:22 |显示全部楼层
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　　覃汐妍：6月10下周一黄金多单被套良方解密，生命线支撑反弹一触即发

　　黄金市场的走势总是风云突变。三日前气势轩昂的多头，还在奋战1295点，转眼英国大选结束以及美国通俄门事件变得乏味，导致黄金空头抓住时机疯狂绞杀多头。这一切如梦幻般快速转换，是的市场投资者晕头转向。很多投资者还沉浸在轰轰烈烈的多头行情中回味，可是，市场走势已经峰回路转了。这样的运行状态着实让人心惊胆战。投资者稍不留神，就落入了市场的圈套。再加上稍稍犹豫，仓位资金都会受到极大地伤害。相信近几日，多头套单不计其数。这里我们来深入分析一下，剖析市场接下来的运行情况。
　　

　　
　　首先，我们看看黄金日线走势图像，就在最高峰1295.87回踩以来，已经三个交易日，连续收出大阴线，盘中反弹更是弱势不堪。根本没有给多单像样的获利机会，或者是离场机会。这样以来多单被套十有八九是在扛单了!日线上，昨日收盘，守在 生命线之上，这是一个必然现象。因为生命线一旦有效杀穿，多头就彻底放弃抵抗。生命线点位目前在1267点，收盘刚刚好守在1267.05点，这是巧合吗?还是主力刻意护盘、?!作为一个技术派人士，我们很注重生命线的支撑，相信下周一。市场会迎来气势如虹的反弹。届时多头套单着，请你做出离场决定!请记住下周只是反弹，不是反转!
　　具体实盘操作建议参考点位;
　　1267点做多，1264点止损，1276点止盈。1276点是5日均线点位，上攻时刻会有阻力!
　　撰稿人：覃汐妍
　　免费指导V信lly464

生命线, 被套, 黄金

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